TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 18. Juni
===
*** 08:00 CH/Handelsbilanz Mai
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe April
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Mai
Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)
PROGNOSE: 5,0%
zuvor: 5,0%
*** 09:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede zur Eröffnung der 53rd OeNB Annual
Economics Conference, in Kooperation mit Suerf
(9:15 Fireside Chat mit IWF-Chefin Georgieva)
*** 09:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei International Conference on Payment
and Securities Settlement, Deutsche Bundesbank, Bank of Canada
*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnisse der Sitzung
des geldpolitischen Rats
Leitzins
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 0,00%
*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
PROGNOSE: 4,25%
zuvor: 4,25%
*** 10:00 DE/Volkswagen AG (VW), HV
10:00 DE/Deutsche Euroshop AG, HV
10:30 DE/Sto SE & Co. KGaA, HV
*** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts Sommer
*** 11:00 SE/Nordea Bank Abp, Pre-Close Call für Analysten 1H
11:00 DE/Tonies SE, Kapitalmarkttag
*** 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht
*** 13:00 Bank of England (BoE), Ergebnisse des geldpolitischen Rats
Bank Rate
PROGNOSE: 3,75%
zuvor: 3,75%
*** 14:15 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Diskussion zu
"Monetary policymaking under uncertainty"
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 225.000
zuvor: 229.000
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juni
PROGNOSE: +9,8
zuvor: -0,4
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Mai
PROGNOSE: +0,1% gg Vm
zuvor: +0,1% gg Vm
*** 19:00 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Rede bei Foros de Vanguardia event
*** 19:00 EU/EBA, zweijährlicher Risikobericht
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/apo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
June 18, 2026 00:04 ET (04:04 GMT)