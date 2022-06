TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 2. Juni (vorläufige Fassung)

GO

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: Wall Street vorbörslich etwas fester -- DAX etwas höher -- GAZPROM liefert nicht an Shell und Ørsted -- RWE hat Gaszahlungen angepasst -- DWS, Shop Apotheke, SAP im Fokus

Delta Air Lines rechnet mit Quartalsumsatz auf Vorkrisenniveau. Beiersdorf-Aktie kehrt wohl in den DAX zurück - Rheinmetall-Aktie im Wartemodus. Boeing liefert erste 787-9 im Sommer an Lufthansa. BMW beginnt mit Bauarbeiten für ungarische Fabrik. Skoda verlagert Teile der Produktion von der Ukraine in die Tschechischen Republik. Ex-Airbus-Manager leitet Flugtaxi-Startup Lilium ab August.