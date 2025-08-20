TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 21. August
*** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1H
*** 08:00 CH/Handelsbilanz Juli
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) August
PROGNOSE: 48,4
zuvor: 48,5
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 48,3
zuvor: 48,6
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) August
PROGNOSE: 48,1
zuvor: 48,2
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) August
PROGNOSE: 50,5
zuvor: 50,6
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 50,3
zuvor: 50,6
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) August
PROGNOSE: 48,6
zuvor: 49,1
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) August
PROGNOSE: 50,9
zuvor: 51,0
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) August
PROGNOSE: 49,5
zuvor: 49,8
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 50,7
zuvor: 50,9
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) August
zuvor: 51,8
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) August
zuvor: 48,0
12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht August
*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 2Q
14:00 DE/Hamburg Commercial Bank AG, Ergebnis 1H
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 225.000
zuvor: 224.000
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index August
PROGNOSE: 7,0
zuvor: 15,9
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) August
PROGNOSE: 55,0
zuvor: 55,7
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) August
PROGNOSE: 49,5
zuvor: 49,8
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) August
PROGNOSE: -14,9
zuvor: -14,7
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Juli
PROGNOSE: -0,1% gg Vm
zuvor: -0,3% gg Vm
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Juli
PROGNOSE: -0,5% gg Vm
zuvor: -2,7% gg Vm
- US/Beginn des geldpolitischen Symposiums der Kansas City Fed
in Jackson Hole (bis 23.8.)
