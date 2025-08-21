DAX24.259 -0,7%ESt505.471 -0,2%Top 10 Crypto15,82 +2,1%Dow44.810 -0,3%Nas20.941 -1,8%Bitcoin97.618 +0,8%Euro1,1653 +0,1%Öl66,68 +1,1%Gold3.346 +0,9%
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 21. August (vorläufige Fassung)

20.08.25 15:34 Uhr

===

*** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1H

*** 08:00 CH/Handelsbilanz Juli

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 48,4

zuvor: 48,5

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 48,3

zuvor: 48,6

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 48,1

zuvor: 48,2

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 50,5

zuvor: 50,6

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 50,3

zuvor: 50,6

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 48,6

zuvor: 49,1

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 50,9

zuvor: 51,0

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 49,5

zuvor: 49,8

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 50,7

zuvor: 50,9

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) August

zuvor: 51,8

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) August

zuvor: 48,0

12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht August

*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 2Q

14:00 DE/Hamburg Commercial Bank AG, Ergebnis 1H

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 225.000

zuvor: 224.000

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index August

PROGNOSE: 7,0

zuvor: 15,9

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 55,0

zuvor: 55,7

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 49,5

zuvor: 49,8

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) August

PROGNOSE: -14,9

zuvor: -14,7

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Juli

PROGNOSE: -0,1% gg Vm

zuvor: -0,3% gg Vm

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Juli

PROGNOSE: -0,5% gg Vm

zuvor: -2,7% gg Vm

- US/Beginn des geldpolitischen Symposiums der Kansas City Fed

in Jackson Hole (bis 23.8.)

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2025 09:35 ET (13:35 GMT)