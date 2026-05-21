DAX24.737 +1,4%Est505.976 +2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,09 +1,4%Nas26.270 +1,5%Bitcoin66.964 +0,5%Euro1,1621 ±-0,0%Öl106,1 +0,9%Gold4.529 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Micron Technology 869020 Commerzbank CBK100 Microsoft 870747 Intel 855681 NEL ASA A0B733 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach NVIDIA-Rekordzahlen: DAX tritt wohl auf der Stelle -- Nikkei springt kräftig an, China-Börsen stabil -- Bund plant Einstieg bei KNDS - Fantasie auch für TKMS -- SpaceX mit Milliardenverlust
Top News
TKMS-Aktie im Blick: Bundesregierung plant Einstieg bei KNDS - Fantasie auch für TKMS TKMS-Aktie im Blick: Bundesregierung plant Einstieg bei KNDS - Fantasie auch für TKMS
Evonik-Aktie: Barclays hebt Kursziel an, senkt aber Empfehlung Evonik-Aktie: Barclays hebt Kursziel an, senkt aber Empfehlung
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 21. Mai

21.05.26 06:34 Uhr

===

*** 01:50 JP/Handelsbilanz April

07:00 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1Q

07:10 DE/Südzucker AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

*** 08:00 GB/BT Group plc, Jahresergebnis

08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1H

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: 46,7

zuvor: 46,5

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 47,0

zuvor: 47,6

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: 52,0

zuvor: 52,8

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: 47,0

zuvor: 46,9

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 48,4

zuvor: 48,4

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: 51,0

zuvor: 51,4

*** 10:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), HV

*** 10:00 DE/Hugo Boss AG, HV

*** 10:00 DE/Lanxess AG, HV

*** 10:00 DE/Nemetschek SE, HV

*** 10:00 DE/Vonovia SE, HV

10:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, HV

10:00 DE/Init innovation in traffic systems SE, HV

10:00 LU/SAF-Holland SE, HV

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: 47,7

zuvor: 47,6

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: 51,6

zuvor: 52,2

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 48,6

zuvor: 48,8

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz März

10:30 CN/Nio Inc, vorläufiges Ergebnis 1Q

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 52,7

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 53,7

*** 11:00 DE/United Internet AG, HV

11:30 EU/Frühjahrsprognose

12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Mai

*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 1Q

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen April

Baubeginne

PROGNOSE: -5,5% gg Vm

zuvor: +10,8% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: +1,3% gg Vm

zuvor: -10,8% gg Vm

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 210.000

zuvor: 211.000

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Mai

PROGNOSE: 19,0 Punkte

zuvor: 26,7 Punkte

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: 51,5

zuvor: 51,0

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: 53,7

zuvor: 54,5

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Mai

PROGNOSE: -20,3

zuvor: -20,6

17:30 GB/EZB-Direktor Elderson, Rede an der University of Oxford

18:20 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei ULI Triangle

Capital Markets Lunch

- *** EU/Frühjahrsprognose EU-Kommission

- GB/BoE-Gouverneur Bailey, Rede bei Cutler's Feast

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 21, 2026 00:35 ET (04:35 GMT)