TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 22. Oktober
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*** 03:00 KR/Bank of Korea (BoK), Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, September
06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 3Q
*** 07:00 CH/Nestle SA, Trading Statement 9 Monate
*** 07:00 CH/Roche Holding AG, Umsatz 3Q
*** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 3Q (09:00 PK)
*** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 9 Monate
07:00 CH/Galderma Group AG, Trading Update 3Q
07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 9 Monate
*** 08:00 FR/Hermes International SCA, Ergebnis 3Q
*** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 3Q
08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Trading Statement 3Q
08:00 GB/Relx plc, Ergebnis 9 Monate
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Oktober
PROGNOSE: 101
zuvor: 101
*** 09:00 DE/Flatexdegiro AG, Analystenkonferenz zum Ergebnis 3Q
*** 11:30 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei GEWINN Fair:
Star of the Hour event
12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 3Q
*** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 3Q
*** 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung
des geldpolitischen Rats
*** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 3Q
*** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 1Q
13:00 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 3Q
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 200.000
zuvor: 199.000
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Oktober
PROGNOSE: -17,0
zuvor: -16,5
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren September
PROGNOSE: -0,1% gg Vm
zuvor: -0,1% gg Vm
*** 17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 3Q
*** 17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 3Q
*** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 3Q
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- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
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October 21, 2026 23:59 ET (03:59 GMT)