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TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 22. Oktober (vorläufige Fassung)

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*** 03:00 KR/Bank of Korea (BoK), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, September

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06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 3Q

*** 07:00 CH/Nestle SA, Trading Statement 9 Monate

*** 07:00 CH/Roche Holding AG, Umsatz 3Q

*** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 3Q (09:00 PK)

*** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 9 Monate

07:00 CH/Galderma Group AG, Trading Update 3Q

07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 9 Monate

*** 08:00 FR/Hermes International SCA, Ergebnis 3Q

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*** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 3Q

08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Trading Statement 3Q

08:00 GB/Relx plc, Ergebnis 9 Monate

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Oktober

PROGNOSE: 101

zuvor: 101

*** 09:00 DE/Flatexdegiro AG, Analystenkonferenz zum Ergebnis 3Q

*** 11:30 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei GEWINN Fair:

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Star of the Hour event

12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 3Q

*** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 3Q

*** 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung

des geldpolitischen Rats

*** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 3Q

*** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 1Q

13:00 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 3Q

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 200.000

zuvor: 199.000

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Oktober

PROGNOSE: -17,0

zuvor: -16,5

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren September

PROGNOSE: -0,1% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

*** 17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 3Q

*** 17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 3Q

*** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 3Q

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2026 08:36 ET (12:36 GMT)

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