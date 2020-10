TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 22. Oktober (vorläufige Fassung)

===

*** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Oktober mit

Entwicklung der Steuereinnahmen

07:00 DE/Adva Optical Networking SE, Ergebnis 3Q, Martinsried

07:00 CH/STMicroelectronics NV, ausführliches Ergebnis 3Q, Genf

*** 07:30 FR/Schneider Electric SA, Umsatz 3Q, Rueil-Malmaison

*** 07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Umsatz 1Q, Paris

*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator November

PROGNOSE: -3,0 Punkte

zuvor: -1,6 Punkte

08:00 DE/Amadeus Fire AG, Ergebnis 9 Monate, Frankfurt

*** 08:00 NL/Unilever NV, Trading Statement 3Q, Rotterdam

*** 08:00 GB/Relx plc, Trading Update 9 Monate, London

*** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 3Q, London

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Oktober

PROGNOSE: 95

zuvor: 96

*** 09:00 EU/EZB-Direktor Panetta, Rede bei EZB-Konferenz zu

"A new horizon for pan-European payments and digital euro"

09:00 DE/Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), PK zum

Schlichtungsauftakt mit der Deutschen Bahn, Berlin

09:30 DE/KfW, PG (online) zur Vorstellung des Mittelstandspanels

10:00 DE/Agora Energiewende, PK zum Ergebnis der Studie

"Wie kann Deutschland bis 2050 klimaneutral werden?",

Berlin

*** 11:00 EU/Öffentliches Defizit 2Q

*** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 2Q

*** 11:00 EU/Öffentliche Finanzen 2019 (2. Veröffentlichung)

*** 11:30 FI/Kone Oyj, Ergebnis 9 Monate, Espoo

*** 12:00 US/Dow Inc, Ergebnis 3Q, Midland

*** 12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 3Q, Atlanta

*** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 3Q, Fort Worth

*** 13:00 US/AT&T Inc, Ergebnis 3Q, Dallas

13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des

geldpolitischen Rats

13:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Statement nach

Videokonferenz mit Verbandspräsidenten zur Corona-Lage

14:00 BE/Nato, virtuelles Treffen der Verteidigungsminister

(bis 23.10.), ca 16:15 PK mit Generalsekretär Stoltenberg

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 875.000

zuvor: 898.000

*** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser September

PROGNOSE: +6,2% gg Vm

zuvor: +2,4% gg Vm

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren September

PROGNOSE: +0,6% gg Vm

zuvor: +1,2% gg Vm

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Oktober

(Vorabschätzung)

PROGNOSE: -15,0

zuvor: -13,9

*** 17:45 FR/Kering SA, Umsatz 3Q, Paris

17:45 FR/Accor SA, Umsatz 3Q, Evry

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA,

Umsatz 9 Monate, Clermont-Ferrand

*** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 3Q, Clichy

19:10 US/Fed, Reden der Fed-Präsidenten Daly (San Francisco) und

Barkin (Richmond) - beide 2020 nicht stimmberechtigt im

FOMC - beim virtuellen Women in Banking Symposium

*** 22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 3Q, Santa Clara

*** - US/Weitere TV-Debatte zwischen den

Präsidentschaftskandidaten Trump und Biden

(23.10./03:00 MESZ)

- DE/Verdi sowie DBB Beamtenbund und Tarifunion,

3. Runde der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst

von Bund und Kommunen (bis 23.10.), Potsdam

===

