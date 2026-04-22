DAX24.195 -0,3%Est505.906 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,26 +3,8%Nas24.658 +1,6%Bitcoin66.525 -0,5%Euro1,1699 -0,1%Öl103,5 +1,9%Gold4.705 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Microsoft 870747 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA NEL ASA A0B733 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump verlängert Waffenruhe: DAX etwas tiefer -- US-Börsen fest - teils neue Rekorde -- DroneShield: Rekordquartal -- ITM Power, Rheinmetall, NEL, TUI, SAP, TMTG, Deutsche Telekom im Fokus
Top News
Erste Schätzungen: Lyft öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Erste Schätzungen: Lyft öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Erste Schätzungen: Commerzbank veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Erste Schätzungen: Commerzbank veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 23. April

23.04.26 05:58 Uhr

===

*** 01:00 KR/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

PROGNOSE: +0,9% gg Vq/+2,7% gg Vj

zuvor: -0,3% gg Vq/+1,5% gg Vj

*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, März

*** 07:00 DE/Volkswagen AG (VW), Investor Update für China

*** 07:00 CH/Nestle SA, Trading Statement 1Q

*** 07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, vorläufiges Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 1Q (09:00 PK)

*** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 1Q

*** 07:00 FR/Safran SA, Umsatz 1Q

07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 1Q

07:00 FR/Renault SA, Umsatz 1Q

07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 1Q

07:00 NL/Heineken NV, Trading Update 1Q

*** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1Q

07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1Q

08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Trading Statement 1Q

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 48,7

zuvor: 48,8

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 48,6

zuvor: 48,8

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 49,4

zuvor: 50,0

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 50,1

zuvor: 50,9

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 51.0

zuvor: 51,9

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 51,0

zuvor: 52,2

*** 10:00 DE/Eon SE, HV

*** 10:00 DE/Flatexdegiro AG, Analystenkonferenz 1Q

*** 10:00 DE/Schaeffler AG, HV

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 49,5

zuvor: 50,2

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 50,7

zuvor: 51,6

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 50,0

zuvor: 50,7

*** 10:30 DE/Beiersdorf AG, HV

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 50,0

zuvor: 50,5

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 50,5

zuvor: 51,0

*** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 1Q

*** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 1Q

*** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 1Q

13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 1Q

*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) März

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 210.000

zuvor: 207.000

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 51,0

zuvor: 49,8

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 52,5

zuvor: 52,3

*** 17:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Konferenz zu "Achieving and

Maintaining Central Bank Independence and Credibility: Why it Matters"

anlässlich des 90. Geburtstags von Otmar Issing

*** 17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 1Q

18:05 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 1Q

*** 22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 1Q

*** 22:05 DE/SAP SE, Ergebnis 1Q (23:00 Analystenkonferenz)

- GB/Relx plc, Trading Update, HV

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 22, 2026 23:59 ET (03:59 GMT)