TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 23. April (vorläufige Fassung)

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*** 01:00 KR/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

PROGNOSE: +0,9% gg Vq/+2,7% gg Vj

zuvor: -0,3% gg Vq/+1,5% gg Vj

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*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, März

*** 07:00 DE/Volkswagen AG (VW), Investor Update für China

*** 07:00 CH/Nestle SA, Trading Statement 1Q

*** 07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, vorläufiges Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 1Q (09:00 PK)

*** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 1Q

*** 07:00 FR/Safran SA, Umsatz 1Q

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07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 1Q

07:00 FR/Renault SA, Umsatz 1Q

07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 1Q

07:00 NL/Heineken NV, Trading Update 1Q

*** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1Q

07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1Q

08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Trading Statement 1Q

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*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 48,7

zuvor: 48,8

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 48,6

zuvor: 48,8

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 49,4

zuvor: 50,0

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 50,1

zuvor: 50,9

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 51.0

zuvor: 51,9

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 51,0

zuvor: 52,2

*** 10:00 DE/Eon SE, HV

*** 10:00 DE/Flatexdegiro AG, Analystenkonferenz 1Q

*** 10:00 DE/Schaeffler AG, HV

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 49,5

zuvor: 50,2

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 50,7

zuvor: 51,6

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 50,0

zuvor: 50,7

*** 10:30 DE/Beiersdorf AG, HV

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 50,0

zuvor: 50,5

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 50,5

zuvor: 51,0

*** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 1Q

*** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 1Q

*** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 1Q

13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 1Q

*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) März

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 210.000

zuvor: 207.000

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 51,0

zuvor: 49,8

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 52,5

zuvor: 52,3

*** 17:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Konferenz zu "Achieving and

Maintaining Central Bank Independence and Credibility: Why it Matters"

anlässlich des 90. Geburtstags von Otmar Issing

*** 17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 1Q

18:05 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 1Q

*** 22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 1Q

*** 22:05 DE/SAP SE, Ergebnis 1Q (23:00 Analystenkonferenz)

- GB/Relx plc, Trading Update, HV

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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April 22, 2026 09:22 ET (13:22 GMT)