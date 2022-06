TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 23. Juni

===

*** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Mai

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Juni

PROGNOSE: 106

zuvor: 106

09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin

09:00 EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats (General Council),

Frankfurt

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 57,7

zuvor: 58,3

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 54,0

zuvor: 54,6

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 54,5

zuvor: 55,0

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1.

Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 54,0

zuvor: 54,8

10:00 DE/Bauer AG, Online-HV

10:00 DE/Edag Engineering Group AG, Online-HV

*** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 53,8

zuvor: 54,6

Einkaufsmanagerindex gesamt

PROGNOSE: 53,9

zuvor: 54,8

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

Eurozone (1. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 55,5

zuvor: 56,1

*** 10:00 NL/Qiagen NV, HV, Venlo

*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des Geldpolitischen Rats

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 53,0

zuvor: 53,4

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 53,7

zuvor: 54,6

*** 12:45 US/Accenture, Ergebnis 3Q

13:00 DE/PVA TePla AG, Online-HV

*** 14:30 BE/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Rede bei gemeinsamer

Konferenz von EZB und Abwicklungsbehörde SRB

(14:40 EU-Kommissarin McGuinness, 15:00 SRB-Chefin König;

bis 24.6.), Brüssel

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 225.000

zuvor: 229.000

*** 14:30 US/Leistungsbilanz 1Q

PROGNOSE: -273,7 Mrd USD

4. Quartal: -217,88 Mrd USD

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 56,0

zuvor: 57,0

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung)

Juni

PROGNOSE: 53,3

zuvor: 53,4

16:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Keynote bei

Tech-Festival hub.berlin, Berlin

16:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung im Rahmen des Berichts

zur Geldpolitik vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des

Repräsentantenhauses, Washington

*** 16:30 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Joint Spring Conference

on Monetary Policy and Expectations of Households and

Firms, Eltville

*** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA)

17:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede und Q&A beim

Colloquium zu Ehren Wolfgang Clements der Initiative Neue

Soziale Marktwirtschaft, Berlin

22:02 US/Fedex Corp, Ergebnis 4Q, Memphis

*** 22:30 US/Federal Reserve Board, Veröffentlichung der Ergebnisse

des jährlichen Bankenstresstests, Washington

*** - EU/Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs

(bis 24.6.); am Vormittag EU-Westbalkan-Gipfel, Brüssel

- DE/Abschluss Gesundheitsministerkonferenz (seit 22.6.),

Magdeburg

===

