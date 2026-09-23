TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 24. September (vorläufige Fassung)
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*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, August
*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 9 Monate
08:00 DE/Verbio SE, ausführliches Jahresergebnis
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex September
PROGNOSE: 97
zuvor: 98
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex verarbeitendes Gewerbe September
PROGNOSE: 102
zuvor: 103
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen September
PROGNOSE: 85
zuvor: 86
*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung
des geldpolitischen Rats
Leitzins
PROGNOSE: 0,00%
zuvor: 0,00%
*** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex September
PROGNOSE: 89,0
zuvor: 88,8
Lagebeurteilung
PROGNOSE: 88,7
zuvor: 88,5
Geschäftserwartungen
PROGNOSE: 89,2
zuvor: 89,1
*** 10:00 DE/Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2026 unter Leitung des IWH
*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats
*** 11:00 CH/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung an der Universität Lausanne
*** 12:45 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp spricht bei Finanzkonferenz
der Bank of America
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 201.000
zuvor: 196.000
*** 14:30 US/Leistungsbilanz 2Q
PROGNOSE: -255,0 Mrd US-Dollar
1. Quartal: -226,8 Mrd US-Dollar
*** 14:30 US/Neubauverkäufe August
PROGNOSE: +1,8% gg Vm
zuvor: -10,5% gg Vm
*** - US/Präsident Trump empfängt Chinas Staatspräsidenten Xi zu Staatsbesuch
- DE/Finanzagentur veröffentlicht Emissionskalender Bund zum 4. Quartal
- KR/Börsenfeiertag: Korea
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
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(END) Dow Jones Newswires
September 23, 2026 08:44 ET (12:44 GMT)