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TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 25. Juni (vorläufige Fassung)

24.06.26 16:19 Uhr

===

*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 1H

*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator Juli

PROGNOSE: -27,8

zuvor: -29,8

*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Juni

PROGNOSE: 84

zuvor: 82

*** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, HV

10:00 DE/GFT Technologies SE, HV

10:00 DE/MLP SE, HV

14:00 DE/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Board-Treffen der

International Banking Federation (IBFed)

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Mai

PROGNOSE: -4,0% gg Vm

zuvor: +7,9% gg Vm

*** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 1Q

annualisiert

PROGNOSE: +1,7% gg Vq

2. Veröff.: +1,6% gg Vq

4. Quartal: +0,5% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +3,5% gg Vq

2. Veröff.: +3,5% gg Vq

4. Quartal: +3,7% gg Vq

*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Mai

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 223.000

zuvor: 226.000

*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Mai

Ausgaben / Einkommen

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+0,4% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm/ 0,0% gg Vm

PCE-Preisindex / Gesamtrate

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+4,1% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+3,8% gg Vj

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+3,3% gg Vj

*** 17:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, virtuelle Teilnahme an Seminar zu

digitalem Euro

- EU/EZB, Generalversammlung

- DE/Emissionsplanung des Bundes für das 3. Quartal

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2026 10:19 ET (14:19 GMT)