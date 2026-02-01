TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 26. Februar (vorläufige Fassung)
===
*** 02:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
Base Rate
PROGNOSE: 2,50%
zuvor: 2,50%
05:00 DE/Adtran Networks SE, Jahresergebnis
*** 06:30 DE/Hensoldt AG, vorläufiges Jahresergebnis
(10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 06:45 FR/Axa SA, Jahresergebnis (11:00 PK; 09:00 Analystenkonferenz)
*** 06:55 DE/Kion Group AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK)
*** 07:00 DE/Allianz SE, Jahresergebnis (11:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Jahresergebnis
(10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 NL/ING Groep NV, Geschäftsbericht
07:00 DE/Hamborner Reit AG, vorläufiges Jahresergebnis
(11:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Jahresergebnis
(11:00 BI-PK; 09:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Aixtron SE, Jahresergebnis (15:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Munich Re, Jahresergebnis (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Scout24 SE, Jahresergebnis (10:00 PK; 15:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Jahresergebnis
(08:30 Analysten- und Pressekonferenz)
07:30 DE/Baader Bank AG, vorläufiges Jahresergebnis
07:30 DE/Befesa SA, vorläufiges Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz)
07:30 FR/Bouygues SA, Jahresergebnis
*** 07:45 IT/Eni SpA, vorläufiges Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Flatexdegiro AG, vorläufiges Jahresergebnis (09:00 PK)
*** 08:00 DE/Puma SE, Jahresergebnis (09:30 PK; 15:00 Analystenkonferenz)
08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), vorläufiges Jahresergebnis
08:00 GB/Rolls-Royce plc, Jahresergebnis
*** 08:00 NL/Stellantis NV, Jahresergebnis
*** 09:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und
Währungsausschuss des EP
*** 10:00 DE/Freenet AG, Telefonkonferenz zum vorläufigen Jahresergebnis
*** 10:00 DE/Siemens Energy AG, HV
10:00 DE/Douglas AG, HV
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Januar
Geldmenge M3
PROGNOSE: +2,9% gg Vj
zuvor: +2,8% gg Vj
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Februar
Wirtschaftsstimmung Eurozone
PROGNOSE: 99,8
zuvor: 99,4
Industrievertrauen Eurozone
PROGNOSE: -6,1
zuvor: -6,8
Verbrauchervertrauen Eurozone
PROGNOSE: -12,2
Vorabschätzung: -12,2
zuvor: -12,4
11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Februar
*** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, ausführliches Jahresergebnis
*** 12:00 EU/EZB, Jahresabschluss 2025
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 215.000
zuvor: 206.000
15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung
von Brent und WTI
16:00 US/Fed-Vize-Chairwoman Bowman Anhörung in Bankenausschuss des Senats
18:05 FR/Saint-Gobain SA, Jahresergebnis
*** - DE/SAP SE, Geschäftsbericht
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
February 25, 2026 09:29 ET (14:29 GMT)