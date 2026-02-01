DAX25.171 +0,7%Est506.175 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6600 +5,9%Nas23.096 +1,0%Bitcoin56.608 +4,1%Euro1,1795 +0,2%Öl70,63 -0,8%Gold5.197 +1,0%
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 26. Februar (vorläufige Fassung)

25.02.26 15:28 Uhr

===

*** 02:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

Base Rate

PROGNOSE: 2,50%

zuvor: 2,50%

05:00 DE/Adtran Networks SE, Jahresergebnis

*** 06:30 DE/Hensoldt AG, vorläufiges Jahresergebnis

(10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 06:45 FR/Axa SA, Jahresergebnis (11:00 PK; 09:00 Analystenkonferenz)

*** 06:55 DE/Kion Group AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

*** 07:00 DE/Allianz SE, Jahresergebnis (11:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Jahresergebnis

(10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 NL/ING Groep NV, Geschäftsbericht

07:00 DE/Hamborner Reit AG, vorläufiges Jahresergebnis

(11:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Jahresergebnis

(11:00 BI-PK; 09:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Aixtron SE, Jahresergebnis (15:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Munich Re, Jahresergebnis (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Scout24 SE, Jahresergebnis (10:00 PK; 15:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Jahresergebnis

(08:30 Analysten- und Pressekonferenz)

07:30 DE/Baader Bank AG, vorläufiges Jahresergebnis

07:30 DE/Befesa SA, vorläufiges Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz)

07:30 FR/Bouygues SA, Jahresergebnis

*** 07:45 IT/Eni SpA, vorläufiges Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Flatexdegiro AG, vorläufiges Jahresergebnis (09:00 PK)

*** 08:00 DE/Puma SE, Jahresergebnis (09:30 PK; 15:00 Analystenkonferenz)

08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), vorläufiges Jahresergebnis

08:00 GB/Rolls-Royce plc, Jahresergebnis

*** 08:00 NL/Stellantis NV, Jahresergebnis

*** 09:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und

Währungsausschuss des EP

*** 10:00 DE/Freenet AG, Telefonkonferenz zum vorläufigen Jahresergebnis

*** 10:00 DE/Siemens Energy AG, HV

10:00 DE/Douglas AG, HV

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Januar

Geldmenge M3

PROGNOSE: +2,9% gg Vj

zuvor: +2,8% gg Vj

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Februar

Wirtschaftsstimmung Eurozone

PROGNOSE: 99,8

zuvor: 99,4

Industrievertrauen Eurozone

PROGNOSE: -6,1

zuvor: -6,8

Verbrauchervertrauen Eurozone

PROGNOSE: -12,2

Vorabschätzung: -12,2

zuvor: -12,4

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Februar

*** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, ausführliches Jahresergebnis

*** 12:00 EU/EZB, Jahresabschluss 2025

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 215.000

zuvor: 206.000

15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung

von Brent und WTI

16:00 US/Fed-Vize-Chairwoman Bowman Anhörung in Bankenausschuss des Senats

18:05 FR/Saint-Gobain SA, Jahresergebnis

*** - DE/SAP SE, Geschäftsbericht

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 25, 2026 09:29 ET (14:29 GMT)