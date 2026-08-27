TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 27. August

27.08.26 06:03 Uhr

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*** 03:00 KR/The Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

Base Rate

PROGNOSE: 3,00%

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zuvor: 2,75%

07:00 AT/Asta Energy Solutions AG, Ergebnis 1H

07:00 DE/Gerresheimer AG, vorläufiges Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 2Q

(14:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Jahresergebnis

07:30 DE/Fielmann Group AG, ausführliches Ergebnis 1H

*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator September

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PROGNOSE: -29,2

zuvor: -29,6

08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 2Q

10:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Ergebnis 1H

(10:00 PK)

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juli

Geldmenge M3

PROGNOSE: +3,4% gg Vj

zuvor: +3,3% gg Vj

*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 22./23. Juli

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) Vorwoche

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PROGNOSE: 208.000

zuvor: 206.000

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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August 27, 2026 00:04 ET (04:04 GMT)