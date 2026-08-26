TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 27. August (vorläufige Fassung)
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*** 03:00 KR/The Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
Base Rate
PROGNOSE: 3,00%
zuvor: 2,75%
07:00 AT/Asta Energy Solutions AG, Ergebnis 1H
07:00 DE/Gerresheimer AG, vorläufiges Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 2Q
(14:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Jahresergebnis
07:30 DE/Fielmann Group AG, ausführliches Ergebnis 1H
*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator September
PROGNOSE: -29,2
zuvor: -29,6
08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 2Q
10:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Ergebnis 1H
(10:00 PK)
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juli
Geldmenge M3
PROGNOSE: +3,4% gg Vj
zuvor: +3,3% gg Vj
*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 22./23. Juli
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) Vorwoche
PROGNOSE: 208.000
zuvor: 206.000
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
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August 26, 2026 09:35 ET (13:35 GMT)