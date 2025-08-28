DAX23.990 -0,7%ESt505.383 ±-0,0%Top 10 Crypto16,03 +2,5%Dow45.540 +0,3%Nas21.569 +0,1%Bitcoin96.600 +0,5%Euro1,1599 -0,4%Öl67,65 +0,6%Gold3.386 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot -- US-Börsen fester -- MongoDB-Aktie springt nach starken Zahlen in die Höhe -- Kohl’s, PayPal, Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, HHLA, DroneShield im Fokus
Top News
Clara Technologies-Aktie bricht ein: Ist der Quanten-Hype zerplatzt? Clara Technologies-Aktie bricht ein: Ist der Quanten-Hype zerplatzt?
Tilray-Aktie dreht ins Minus: Cannabis-Riese profitiert zeitweise von Regulierungsänderungsplänen Tilray-Aktie dreht ins Minus: Cannabis-Riese profitiert zeitweise von Regulierungsänderungsplänen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 28. August (vorläufige Fassung)

27.08.25 15:06 Uhr

===

*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Juli

*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz)

Wer­bung

07:30 DE/Fielmann Group AG, ausführliches Ergebnis 1H

08:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Ergebnis 1H

*** 08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1H

*** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Jahresergebnis

*** 09:00 CH/BIP 2Q

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juli

Geldmenge M3

PROGNOSE: +3,6% gg Vj

Wer­bung

zuvor: +3,3% gg Vj

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung August

Wirtschaftsstimmung Eurozone

PROGNOSE: 96,0

zuvor: 95,8

Industrievertrauen Eurozone

PROGNOSE: -10,5

zuvor: -10,4

Verbrauchervertrauen Eurozone

PROGNOSE: -15,5

Vorabschätzung: -15,5

zuvor: -14,7

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone August

Wer­bung

*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 23./24. Juni

*** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q

annualisiert

PROGNOSE: +3,1% gg Vq

1. Veröff.: +3,0% gg Vq

1. Quartal: -0,5% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +2,0% gg Vq

1. Veröff.: +2,0% gg Vq

1. Quartal: +3,8% gg Vq

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 230.000

zuvor: 235.000

15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung

von Brent und WTI

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2025 09:07 ET (13:07 GMT)