TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 28. August (vorläufige Fassung)
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Juli
*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Fielmann Group AG, ausführliches Ergebnis 1H
08:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Ergebnis 1H
*** 08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1H
*** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Jahresergebnis
*** 09:00 CH/BIP 2Q
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juli
Geldmenge M3
PROGNOSE: +3,6% gg Vj
zuvor: +3,3% gg Vj
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung August
Wirtschaftsstimmung Eurozone
PROGNOSE: 96,0
zuvor: 95,8
Industrievertrauen Eurozone
PROGNOSE: -10,5
zuvor: -10,4
Verbrauchervertrauen Eurozone
PROGNOSE: -15,5
Vorabschätzung: -15,5
zuvor: -14,7
11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone August
*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 23./24. Juni
*** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q
annualisiert
PROGNOSE: +3,1% gg Vq
1. Veröff.: +3,0% gg Vq
1. Quartal: -0,5% gg Vq
BIP-Deflator
PROGNOSE: +2,0% gg Vq
1. Veröff.: +2,0% gg Vq
1. Quartal: +3,8% gg Vq
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 230.000
zuvor: 235.000
15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung
von Brent und WTI
