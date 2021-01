TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 28. Januar (vorläufige Fassung)

===

*** 00:50 KR/Samsung Electronics Co Ltd, ausführliches Ergebnis 4Q,

Seoul

06:00 DE/Transparency International, Veröffentlichung

Korruptionswahrnehmungsindex 2020

07:00 CH/STMicroelectronics NV, ausführliches Ergebnis 4Q, Genf

08:00 DE/Douglas GmbH, Jahresergebnis, Düsseldorf

*** 08:00 CH/Handelsbilanz Dezember

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +3,094 Mrd CHF

08:00 CH/World Economic Forum (WEF), Fortsetzung virtuelles

Jahrestreffen (bis 29.1.), Davos

*** 08:00 GB/Diageo plc, Ergebnis 1H, London

*** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 4Q, London

08:00 GB/Easyjet plc, Interim Management Statement 1Q, Luton

*** 09:00 EU/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Rede bei Jahres-PK der

Bankenaufsicht mit Vorstellung der SREP-Ergebnisse

*** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Januar

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Baden-Württemberg,

Brandenburg und Hessen Januar

10:00 DE/Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie,

Jahresauftakt-PK (digital)

10:00 DE/IG Metall, Jahres-PK (virtuell)

10:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil zu Schadenersatz wegen

Ungültigkeit der früheren Mietpreisbremse, Karlsruhe

*** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Januar

10:30 DE/Bundestag, Sitzung des Wirecard-

Untersuchungsausschusses, Berlin

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Januar

Wirtschaftsstimmung Eurozone

PROGNOSE: 90,0

zuvor: 90,4

Industrievertrauen Eurozone

PROGNOSE: -6,8

zuvor: -7,2

Verbrauchervertrauen Eurozone

PROGNOSE: -15,5

Vorabschätzung: -15,5

zuvor: -13,8

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Januar

*** 11:30 FI/Kone Oyj, Jahresergebnis, Espoo

*** 12:00 US/Dow Inc, Ergebnis 4Q, Midland

12:30 DE/Bundesverkehrsminister Scheuer, Anhörung im Maut-

Untersuchungsaussschuss, Berlin

12:30 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Teilnahme an

Paneldiskussion bei öffentlicher Sitzung des OECD/G20-

Framework on BEPS zu steuerpolitischen Folgen der

Digitalisierung (per Videokonferenz)

*** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 4Q, Fort Worth

*** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 4Q, Oak Brook

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise Januar (vorläufig)

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,7% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/-0,3% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,5% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/-0,7% gg Vj

*** 14:00 US/IWF, Update zum Fiscal Monitor

*** 14:30 US/BIP 4Q (1. Veröffentlichung)

annualisiert

PROGNOSE: +4,3% gg Vq

3. Quartal: +33,4% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +2,2% gg Vq

3. Quartal: +3,5% gg Vq

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 875.000

zuvor: 900.000

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Dezember

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,6% gg Vm

*** 16:00 US/Neubauverkäufe Dezember

PROGNOSE: +4,0% gg Vm

zuvor: -11,0% gg Vm

*** 18:15 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei LSE-Konferenz zu

"Financial cycles, risk, macroeconomic causes and

consequences"

*** 22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 4Q, Deerfield

*** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q, Foster City

*** - DE/Stellenindex BA-X Januar

- EU/Informelle Tagung (virtuell) der Innenminister

(bis 29.1.)

===

