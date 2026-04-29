TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 30. April

*** 01:50 JP/Industrieproduktion März

PROGNOSE: +1,1% gg Vm

zuvor: -2,1% gg Vm

*** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, Ergebnis 1Q

*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(CFLP/nationale Statistikbehörde) April

PROGNOSE: 50,1

zuvor: 50,4

*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(CFLP/nationale Statistikbehörde) April

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 50,1

06:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 1Q

*** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 1Q

*** 06:55 DE/Kion Group AG, Ergebnis 1Q

*** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 1Q

06:55 DE/Alzchem Group AG, Ergebnis 1Q

*** 07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/BASF SE, Ergebnis 1Q (08:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), Ergebnis 1Q

(08:30 PK; 10:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 1Q

*** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 1Q

*** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1Q

07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 1Q

07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 1Q

07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 1Q

*** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 1Q

*** 07:30 DE/Aixtron SE, ausführliches Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Statement 1Q (14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 1Q (09:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 1Q

*** 07:30 NL/ING Groep NV, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q

(15:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Fielmann Group AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 BI-PK)

*** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

PROGNOSE: +0,2% gg Vq

4Q: +0,2% gg Vq/+1,1% gg Vj

*** 07:30 FR/Privater Verbrauch März

PROGNOSE: k.A.

zuvor: -1,4% gg Vm/-1,5% gg Vj

*** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report 1Q

*** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 1Q (09:30 PK; 11:00 Analystenkonferenz)

*** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 1Q (09:30 PK; 15:00 Analystenkonferenz)

*** 08:00 GB/Unilever plc, Trading Statement 1Q

08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 1Q

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz März saisonbereinigt real

PROGNOSE: -0,2% gg Vm

zuvor: -0,5% gg Vm

*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise März

Importpreise

PROGNOSE: +2,0% gg Vm/ *0,6% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/ -2,3% gg Vj

08:00 DE/Erwerbstätigkeit 1Q

*** 08:00 NL/Stellantis NV, Ergebnis 1Q

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) April

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,9% gg Vm/+1,7% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +2,3% gg Vj

zuvor: +2,0% gg Vj

*** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

PROGNOSE: +0,5% gg Vq

4. Quartal: +0,8% gg Vq/+2,6% gg Vj

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten April

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

PROGNOSE: +5.000 gg Vm

zuvor: unv. gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 6,3%

zuvor: 6,3%

*** 10:00 DE/BASF SE, HV

*** 10:00 DE/Continental AG, HV

*** 10:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, HV

*** 10:00 DE/Knorr-Bremse AG, HV

*** 10:00 DE/RWE AG, HV

10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Jahresergebnis

*** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

kalender- und saisonbereinigt gg Vq

PROGNOSE: +0,2% gg Vq

4Q: +0,3% gg Vq

kalenderbereinigt gg Vj

PROGNOSE: +0,3% gg Vq

4Q: +0,4% gg Vq

*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

PROGNOSE: +0,1% gg Vq

4Q: +0,3% gg Vq

*** 11:00 DE/Atoss Software SE, HV

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten März

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 6,2%

zuvor: 6,2%

*** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+0,9% gg Vj

4Q: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) April

Eurozone

PROGNOSE: +2,9% gg Vj

zuvor: +1,3% gg Vm/+2,6% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +2,2% gg Vj

zuvor: +0,8% gg Vm/+2,3% gg Vj

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) April

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,3% gg Vm/+0,8%gg Vj

12:00 GB/Rolls-Royce plc, HV und Trading Statement

*** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 1Q

*** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 1Q

*** 13:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 1Q

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 1Q

*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats

sowie geldpolitischer Bericht Bank Rate

PROGNOSE: 3,75%

zuvor: 3,75%

*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung

Einlagensatz

PROGNOSE: 2,00%

zuvor: 2,00%

*** 14:30 US/Arbeitskostenindex 1Q

PROGNOSE: +0,9% gg Vq

4. Quartal: +0,7% gg Vq

*** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

annualisiert

PROGNOSE: +2,2% gg Vq

4. Quartal: +0,5% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +3,7% gg Vq

4. Quartal: +3,7% gg Vq

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 212.000

zuvor: 214.000

*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen März

Ausgaben / Einkommen

PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+0,3% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm/-0,1% gg Vm

PCE-Preisindex / Gesamtrate

PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+3,5% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+2,8% gg Vj

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,2% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj

*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago April

PROGNOSE: 53,5

zuvor: 52,8

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Februar und März

PROGNOSE: -0,1% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

16:15 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, "Euro Matters Podcast" zu aktuellen,

finanzpolitischen Entscheidungen

*** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 1Q

*** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 2Q

- Verkürzter Handel in Schweden

- DE/Electrovac AG, erster Handelstag

