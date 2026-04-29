DAX23.955 -0,3%Est505.816 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2800 -4,1%Nas24.673 ±0,0%Bitcoin64.796 -0,1%Euro1,1663 -0,1%Öl123,1 +1,2%Gold4.553 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 BASF BASF11 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed und US-Techriesen im Blick: US-Börsen schließen uneins -- DAX letztlich tiefer -- Deutsche Bank mit Gewinnsprung -- adidas, TUI, Micron, ITM Power, BYD, Geely, Lufthansa, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Ausblick: MasterCard gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: MasterCard gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Xpeng-Aktie: Markteinführung fliegender Autos für 2027 geplant Xpeng-Aktie: Markteinführung fliegender Autos für 2027 geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 30. April

30.04.26 06:09 Uhr

===

*** 01:50 JP/Industrieproduktion März

PROGNOSE: +1,1% gg Vm

zuvor: -2,1% gg Vm

*** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, Ergebnis 1Q

*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(CFLP/nationale Statistikbehörde) April

PROGNOSE: 50,1

zuvor: 50,4

*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(CFLP/nationale Statistikbehörde) April

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 50,1

06:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 1Q

*** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 1Q

*** 06:55 DE/Kion Group AG, Ergebnis 1Q

*** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 1Q

06:55 DE/Alzchem Group AG, Ergebnis 1Q

*** 07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/BASF SE, Ergebnis 1Q (08:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), Ergebnis 1Q

(08:30 PK; 10:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 1Q

*** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 1Q

*** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1Q

07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 1Q

07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 1Q

07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 1Q

*** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 1Q

*** 07:30 DE/Aixtron SE, ausführliches Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Statement 1Q (14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 1Q (09:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 1Q

*** 07:30 NL/ING Groep NV, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q

(15:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Fielmann Group AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 BI-PK)

*** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

PROGNOSE: +0,2% gg Vq

4Q: +0,2% gg Vq/+1,1% gg Vj

*** 07:30 FR/Privater Verbrauch März

PROGNOSE: k.A.

zuvor: -1,4% gg Vm/-1,5% gg Vj

*** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report 1Q

*** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 1Q (09:30 PK; 11:00 Analystenkonferenz)

*** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 1Q (09:30 PK; 15:00 Analystenkonferenz)

*** 08:00 GB/Unilever plc, Trading Statement 1Q

08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 1Q

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz März saisonbereinigt real

PROGNOSE: -0,2% gg Vm

zuvor: -0,5% gg Vm

*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise März

Importpreise

PROGNOSE: +2,0% gg Vm/ *0,6% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/ -2,3% gg Vj

08:00 DE/Erwerbstätigkeit 1Q

*** 08:00 NL/Stellantis NV, Ergebnis 1Q

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) April

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,9% gg Vm/+1,7% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +2,3% gg Vj

zuvor: +2,0% gg Vj

*** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

PROGNOSE: +0,5% gg Vq

4. Quartal: +0,8% gg Vq/+2,6% gg Vj

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten April

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

PROGNOSE: +5.000 gg Vm

zuvor: unv. gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 6,3%

zuvor: 6,3%

*** 10:00 DE/BASF SE, HV

*** 10:00 DE/Continental AG, HV

*** 10:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, HV

*** 10:00 DE/Knorr-Bremse AG, HV

*** 10:00 DE/RWE AG, HV

10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Jahresergebnis

*** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

kalender- und saisonbereinigt gg Vq

PROGNOSE: +0,2% gg Vq

4Q: +0,3% gg Vq

kalenderbereinigt gg Vj

PROGNOSE: +0,3% gg Vq

4Q: +0,4% gg Vq

*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

PROGNOSE: +0,1% gg Vq

4Q: +0,3% gg Vq

*** 11:00 DE/Atoss Software SE, HV

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten März

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 6,2%

zuvor: 6,2%

*** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+0,9% gg Vj

4Q: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) April

Eurozone

PROGNOSE: +2,9% gg Vj

zuvor: +1,3% gg Vm/+2,6% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +2,2% gg Vj

zuvor: +0,8% gg Vm/+2,3% gg Vj

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) April

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,3% gg Vm/+0,8%gg Vj

12:00 GB/Rolls-Royce plc, HV und Trading Statement

*** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 1Q

*** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 1Q

*** 13:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 1Q

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 1Q

*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats

sowie geldpolitischer Bericht Bank Rate

PROGNOSE: 3,75%

zuvor: 3,75%

*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung

Einlagensatz

PROGNOSE: 2,00%

zuvor: 2,00%

*** 14:30 US/Arbeitskostenindex 1Q

PROGNOSE: +0,9% gg Vq

4. Quartal: +0,7% gg Vq

*** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

annualisiert

PROGNOSE: +2,2% gg Vq

4. Quartal: +0,5% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +3,7% gg Vq

4. Quartal: +3,7% gg Vq

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 212.000

zuvor: 214.000

*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen März

Ausgaben / Einkommen

PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+0,3% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm/-0,1% gg Vm

PCE-Preisindex / Gesamtrate

PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+3,5% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+2,8% gg Vj

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,2% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj

*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago April

PROGNOSE: 53,5

zuvor: 52,8

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Februar und März

PROGNOSE: -0,1% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

16:15 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, "Euro Matters Podcast" zu aktuellen,

finanzpolitischen Entscheidungen

*** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 1Q

*** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 2Q

- Verkürzter Handel in Schweden

- DE/Electrovac AG, erster Handelstag

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2026 00:10 ET (04:10 GMT)