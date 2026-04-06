TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 4. bis Freitag, 5. Juni (vorläufige Fassung)

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D O N N E R S T A G, 4. Juni 2025

*** 08:30 CH/Verbraucherpreise Mai

*** 10:00 DE/Auto1 Group SE, HV

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*** 10:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Veranstaltung der

Agence Régionale de Santé in Aix-en-Provence

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz April

Eurozone

PROGNOSE: -0,3% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

*** 14:15 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp bei Goldman-Sachs-Event

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 215.000

zuvor: 215.000"

*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 1Q

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annualisiert

PROGNOSE: 1. Quartal: +0,5% gg Vq

vorläufig: 1. Veröff.: +0,8% gg Vq

zuvor: 4. Quartal: +1,6% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: 1. Quartal: +2,4% gg Vq

vorläufig: 1. Veröff.: +2,3% gg Vq

zuvor: 4. Quartal: +4,6% gg Vq

F R E I T A G, 5. Juni 2026

08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich März

*** 08:45 FR/Industrieproduktion April

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09:30 SE/Verve Group SE, HV

*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 1Q

Eurozone

PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+0,8% gg Vj

2. Veröff.: +0,1% gg Vq/+0,8% gg Vj

4. Quartal: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj"

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Mai

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +80.000 gg Vm

zuvor: +115.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 4,3%

zuvor: 4,3%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+3,6% gg Vj

20:00 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Teilnahme an "250th Anniversary

of the Wealth of Nations"

- AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Vorstellung makroökonomischer Prognosen

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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DJG/kla/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2026 09:42 ET (13:42 GMT)