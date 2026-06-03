TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 4. Juni
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*** 08:30 CH/Verbraucherpreise Mai
*** 10:00 DE/Auto1 Group SE, HV
*** 10:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Veranstaltung der
Agence Régionale de Santé in Aix-en-Provence
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz April
Eurozone
PROGNOSE: -0,3% gg Vm
zuvor: -0,1% gg Vm
*** 14:15 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp bei Goldman-Sachs-Event
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 215.000
zuvor: 215.000"
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 1Q
annualisiert
PROGNOSE: 1. Quartal: +0,5% gg Vq
vorläufig: 1. Veröff.: +0,8% gg Vq
zuvor: 4. Quartal: +1,6% gg Vq
Lohnstückkosten
PROGNOSE: 1. Quartal: +2,4% gg Vq
vorläufig: 1. Veröff.: +2,3% gg Vq
zuvor: 4. Quartal: +4,6% gg Vq
durchschnittliche Stundenlöhne
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+3,6% gg Vj
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
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(END) Dow Jones Newswires
June 04, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)