TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 4. Juni

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*** 08:30 CH/Verbraucherpreise Mai

*** 10:00 DE/Auto1 Group SE, HV

*** 10:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Veranstaltung der

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Agence Régionale de Santé in Aix-en-Provence

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz April

Eurozone

PROGNOSE: -0,3% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

*** 14:15 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp bei Goldman-Sachs-Event

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 215.000

zuvor: 215.000"

*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 1Q

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annualisiert

PROGNOSE: 1. Quartal: +0,5% gg Vq

vorläufig: 1. Veröff.: +0,8% gg Vq

zuvor: 4. Quartal: +1,6% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: 1. Quartal: +2,4% gg Vq

vorläufig: 1. Veröff.: +2,3% gg Vq

zuvor: 4. Quartal: +4,6% gg Vq

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+3,6% gg Vj

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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June 04, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)