TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 5. Januar (vorläufige Fassung)

Heute im Fokus

DAX klettert über 14.400-Punkte-Marke -- GRENKE verbessert Leasingneugeschäft deutlich -- BMW-Absatz in 2022 leicht unter Vorjahr -- DIC, NVIDIA, Microsoft im Fokus

HelloFresh zieht sich aus Japan zurück. Salesforce will jede zehnte Stelle streichen. General Electric: Abspaltung von GE Healthcare Technologies vollzogen. Commerzbank-Aktie steigt auf höchsten Stand seit 2018. Airbus liefert Satellitensystem zur Erdbeobachtung an Polen. Iberdrola stellt Zwischendividende von 18 Cent für 2022 in Aussicht.