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TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 5. November

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*** 05:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 2Q

*** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 2Q

*** 06:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 9 Monate

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*** 06:45 DE/Lanxess AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 AT/Kontron AG, Ergebnis 3Q (09:00 Telefonkonferenz)

*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 DE/Aumovio SE, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 3Q

(09:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK)

*** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK)

*** 07:00 DE/DHL Group, ausführliches Ergebnis 9 Monate (08:30 PK)

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*** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Nordex SE, ausführliches Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 9 Monate (15:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Jahresergebnis 4Q

(08:00 Analystenkonferenz; 10:00 BI-PK)

*** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Evotec SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 3Q

07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 3Q

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*** 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 9 Monate (09:00 PK)

*** 07:30 DE/Renk Group AG, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Rheinmetall AG, ausführliches Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Fielmann Group AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 9 Monate

07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 3Q

07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 3Q

*** 07:50 DE/Suss Microtec SE, Ergebnis 3Q

07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 3Q

*** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1H

*** 08:00 GB/Diageo plc, Trading Update 1Q

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 3Q

08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Auftragseingang September

saisonbereinigt

PROGNOSE: +4,3% gg Vm

zuvor: -10,6% gg Vm

*** 08:00 DE/Umsatz verarbeitendes Gewerbe September

08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich August

08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H

*** 08:30 AL/EZB-Direktor Cipollone, Keynote bei Konferenz zu

Kartenzahlungen und Retail Financial Infrastructure

*** 08:45 FR/Industrieproduktion September

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: -0,3% gg Vm

*** 09:05 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Rede zur Eröffnung

von EZB-Geldmarktkonferenz

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise September

Eurozone

PROGNOSE: +2,4% gg Vm/+10,6% gg Vj

zuvor: +1,9% gg Vm/+8,2% gg Vj

*** 11:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 3Q

*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des

geldpolitischen Rats sowie geldpolitischer Bericht

Bank Rate

PROGNOSE: 4,00%

zuvor: 3,75%

*** 14:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 3Q (16:00 Analystenkonferenz)

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 197.000

zuvor: 194.000

*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q

annualisiert

PROGNOSE: +2,9% gg Vq

2. Quartal: +1,4% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: -0,1% gg Vq

2. Quartal: +1,2% gg Vq

*** 16:40 CH/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an

Panel zu "Should the SNB and other central banks rethink how

they interact with the public and the government?"

*** 17:00 IT/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an "New Dialogues for the Future"

des Osservatorio for Independent Thinking

17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 9 Monate

*** 18:45 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel zu

"Stakeholder capitalism revisited"

22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 3Q

- IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 3Q

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2026 00:01 ET (05:01 GMT)

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