TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 7. Mai (vorläufige Fassung)
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*** 07:00 AT/Kontron AG, Ergebnis 1Q (09:00 Earnings-Call)
*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1Q
*** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 1Q
*** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 2Q
(07:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Vonovia SE, Ergebnis 1Q
(07:30 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)
07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 1Q (09:45 Analysten- und Pressekonferenz)
07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 1Q
07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 1Q
*** 07:30 DE/Aumovio SE, Ergebnis 1Q (09:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 1Q (09:00 Earnings-Call)
*** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK)
*** 07:30 DE/Jungheinrich AG, ausführliches Ergebnis 1Q
*** 07:30 DE/Rheinmetall AG, ausführliches Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 1Q (13:00 Earnings-Call)
07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 1Q
07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz)
07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1Q
07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 1Q
07:50 DE/Suss Microtec SE, Ergebnis 1Q
07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 1Q
*** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 1Q
08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 1Q
08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 1Q
*** 08:00 DE/Auftragseingang März
saisonbereinigt
PROGNOSE: +1,0% gg Vm
zuvor: +0,9% gg Vm
08:00 DE/Umsatz verarbeitendes Gewerbe März
ß8:00 DE/Umsatz im Dienstleistungssektor Februar
08:00 GB/Kommunalwahlen
*** 09:15 DE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Keynote bei Konferenz zu
Finanzintegration (14:00 Panel-Moderation durch Elderson)
*** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 10:00 DE/Adidas AG, HV
*** 10:00 DE/Allianz SE, HV
*** 10:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, HV
*** 10:00 DE/MTU Aero Engines AG, HV
10:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, HV
*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
*** 10:30 DE/Talanx AG, HV
11:00 DE/Jost Werke SE, HV
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz März
Eurozone
PROGNOSE: +0,1% gg Vm
zuvor: -0,2% gg Vm
*** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 1Q
*** 14:00 US/Citigroup Inc, Investorentag
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 206.000
zuvor: 189.000
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 1Q
annualisiert
PROGNOSE: +1,1% gg Vq
4. Quartal: +1,8% gg Vq
Lohnstückkosten
PROGNOSE: +2,6% gg Vq
4. Quartal: +4,4% gg Vq
*** 14:40 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei BoE-Konferenz
*** 16:00 US/Bauausgaben Februar und März
17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1Q
*** 18:00 IT/Enel SpA, Ergebnis 1Q
*** 19:00 GB/EZB-Direktorin Schnabel, Fifth Annual Charles Goodhart Lecture
21:30 US/Fed-New-York-Präsident Williams, Teilnahme an Diskussion von
Hudson Valley Pattern for Progress Event in Newburgh, N.Y.
22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 1Q
22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 1Q
22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 3Q
- DE/Vincorion SE, Ergebnis 1Q
- DE/Bundeskanzler Merz, Rede beim IHK-Tag
- IT/EU-Kommissionspräsidentin Von der Leyen, Rede beim Event des
European University Institute (per Video)
- US/US-Präsident Trump, Treffen mit dem brasilianischen
Präsidenten Lula da Silva
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
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May 06, 2026 09:08 ET (13:08 GMT)