TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 9. April (vorläufige Fassung)

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*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 1Q

*** 08:00 DE/Handelsbilanz Februar

Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt

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PROGNOSE: k.A.

zuvor: -21,2 Mrd Euro

Exporte

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: -2,3% gg Vm

Importe

PROGNOSE: +4,5% gg Vm

zuvor: -5,9% gg Vm

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Februar

saisonbereinigt

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: -0,5% gg Vm

08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex März

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09:30 EU/FSB-Chef Bailey, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP

*** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 4Q

annualisiert

PROGNOSE: +0,7% gg Vq

2. Veröff.: +0,7% gg Vq

3. Quartal: +4,4% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +3,8% gg Vq

2. Veröff.: +3,8% gg Vq

3. Quartal: +3,8% gg Vq

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

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PROGNOSE: 210.000

zuvor: 202.000

*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Februar

Ausgaben / Einkommen

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+0,3% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm/+0,4% gg Vm

PCE-Preisindex / Gesamtrate

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+3,1% gg Vj

15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht

*** 16:00 US/IWF-Chefin Georgieva, Auftaktrede für Frühjahrstagung von

IWF und Weltbank

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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April 08, 2026 08:35 ET (12:35 GMT)