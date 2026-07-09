TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 9. Juli
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*** 03:30 CN/Erzeugerpreise Juni
PROGNOSE: +4,1% gg Vj
zuvor: +3,9% gg Vj
*** 03:30 CN/Verbraucherpreise Juni
PROGNOSE: +1,2% gg Vj
zuvor: +1,2% gg Vj
07:10 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1Q
*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 2Q
*** 08:00 DE/Handelsbilanz Mai
Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +14,5 Mrd Euro
Exporte
PROGNOSE: -0,6% gg Vm
zuvor: +0,9% gg Vm
Importe
PROGNOSE: -0,7% gg Vm
zuvor: +5,1% gg Vm
08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Juni
10:00 DE/Baader Bank AG, HV
10:00 DE/Fielmann Group AG, HV
*** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 2Q
*** 12:30 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Präsentation des Jahresberichts 2025
des Banco Espana
*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 10./11. Juni
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 218.000
zuvor: 215.000
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Juni
PROGNOSE: +0,7% gg Vm
zuvor: +3,2% gg Vm
- BE/Treffen der Eurogruppe
- DE/Volkswagen, Aufsichtsratssitzung,
- US/Fed-New-York-Präsident Williams, Stellvertretende Gouverneurin für
Finanzstabilität der Bank of England, Breeden und Präsidentin der
Federal Reserve Bank of Dallas, Logan Reden beim Workshop zu
"The Future of Market Liquidity and Functioning"
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
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DJG/hab/brb
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July 09, 2026 09:04 ET (13:04 GMT)