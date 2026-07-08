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TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 9. Juli (vorläufige Fassung)

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*** 03:30 CN/Erzeugerpreise Juni

PROGNOSE: +4,1% gg Vj

zuvor: +3,9% gg Vj

*** 03:30 CN/Verbraucherpreise Juni

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PROGNOSE: +1,2% gg Vj

zuvor: +1,2% gg Vj

07:10 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1Q

*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 2Q

*** 08:00 DE/Handelsbilanz Mai

Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +14,5 Mrd Euro

Exporte

PROGNOSE: -0,6% gg Vm

zuvor: +0,9% gg Vm

Importe

PROGNOSE: -0,7% gg Vm

zuvor: +5,1% gg Vm

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08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Juni

10:00 DE/Baader Bank AG, HV

10:00 DE/Fielmann Group AG, HV

*** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 2Q

*** 12:30 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Präsentation des Jahresberichts 2025

des Banco Espana

*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 10./11. Juni

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

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PROGNOSE: 218.000

zuvor: 215.000

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Juni

PROGNOSE: +0,7% gg Vm

zuvor: +3,2% gg Vm

- BE/Treffen der Eurogruppe

- DE/Volkswagen, Aufsichtsratssitzung,

- US/Fed-New-York-Präsident Williams, Stellvertretende Gouverneurin für

Finanzstabilität der Bank of England, Breeden und Präsidentin der

Federal Reserve Bank of Dallas, Logan Reden beim Workshop zu

"The Future of Market Liquidity and Functioning"

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 08, 2026 08:06 ET (12:06 GMT)

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