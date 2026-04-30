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TAGESVORSCHAU/Freitag, 1. Mai

01.05.26 05:59 Uhr

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*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio April

Kernverbraucherpreise (ex Nahrung)

PROGNOSE: +1,8% gg Vj

zuvor: +1,7% gg Vj

08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 1Q

*** 12:00 US/Chevron Corp, Ergebnis 1Q

12:00 GB/Linde plc, Ergebnis 1Q

*** 12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 1Q

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) April

1. Veröff.: 53,9

zuvor: 52,3

*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe April

PROGNOSE: 53,0 Punkte

zuvor: 52,7 Punkte

- Börsenfeiertag: Belgien, China, Dänemark, Deutschland,

Finnland, Frankreich, Hongkong, Italien, Korea,

Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal,

Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien

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***Kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 01, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)