TAGESVORSCHAU/Freitag, 1. Mai
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*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio April
Kernverbraucherpreise (ex Nahrung)
PROGNOSE: +1,8% gg Vj
zuvor: +1,7% gg Vj
08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 1Q
*** 12:00 US/Chevron Corp, Ergebnis 1Q
12:00 GB/Linde plc, Ergebnis 1Q
*** 12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 1Q
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(2. Veröffentlichung) April
1. Veröff.: 53,9
zuvor: 52,3
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe April
PROGNOSE: 53,0 Punkte
zuvor: 52,7 Punkte
- Börsenfeiertag: Belgien, China, Dänemark, Deutschland,
Finnland, Frankreich, Hongkong, Italien, Korea,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal,
Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien
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***Kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
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(END) Dow Jones Newswires
May 01, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)