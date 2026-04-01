TAGESVORSCHAU/Freitag, 10. April (vorläufige Fassung)
*** 03:30 CN/Verbraucherpreise März
PROGNOSE: +1,3% gg Vj
zuvor: +1,3% gg Vj
*** 03:30 CN/Erzeugerpreise März
PROGNOSE: +0,5% gg Vj
zuvor: -0,9% gg Vj
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) März
PROGNOSE: +1,1% gg Vm/+2,7% gg Vj
vorläufig: +1,1% gg Vm/+2,7% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+1,9% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: +1,2% gg Vm/+2,8% gg Vj
vorläufig: +1,2% gg Vm/+2,8% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vm/+2,0% gg Vj
08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude Februar
12:00 ES/EZB Vizepräsident, de Guindos, Rede auf Veranstaltung "Stand der
Geldpolitik und der Finanzstabilität im Euroraum" der Industrie- und
Handelskammer von Soria
*** 14:30 US/Realeinkommen März
*** 14:30 US/Verbraucherpreise März
PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+3,3% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+2,4% gg Vj
Verbraucherpreise Kernrate
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Februar
PROGNOSE: -0,1% gg Vm
zuvor: +0,1% gg Vm
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) April
PROGNOSE: 52,0
zuvor: 53,3
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
April 09, 2026 10:08 ET (14:08 GMT)