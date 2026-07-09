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TAGESVORSCHAU/Freitag, 10. Juli (vorläufige Fassung)

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*** 08:00 DE/Porsche AG, Pre-Close-Call 1H

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Juni

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PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj

vorläufig: -0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj

zuvor: -0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,4% gg Vm

vorläufig: -0,2% gg Vm/+2,4% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm/+2,7% gg Vj

08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude Mai

08:00 DE/Inlandstourismus Mai

08:00 DE/Insolvenzen April

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*** 08:15 GR/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei

30th Annual Government Roundtable

10:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, HV

10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt

Juli

*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 2Q

*** 14:00 DE/BMW AG, Pre-Close-Call 2Q

- BE/Präsidentin der Europäischen Kommission, von der Leyen, trifft

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den Präsidenten der Eurogruppe, Pierrakakis

- BE/Treffen des Ecofin

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2026 09:11 ET (13:11 GMT)

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