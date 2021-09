TAGESVORSCHAU/Freitag, 10. September (vorläufige Fassung)

===

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise August (endgültig)

PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+3,9% gg Vj

vorläufig: 0,0% gg Vm/+3,9% gg Vj

zuvor: +0,9% gg Vm/+3,8% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,4% gg Vj

vorläufig: +0,1% gg Vm/+3,4% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/+3,1% gg Vj

08:00 DE/Destatis, Insolvenzen 1H

*** 08:00 GB/BIP Juli

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +1,0% gg Vm

Drei-Monats-Rate

PROGNOSE: +3,7% gg Vq

zuvor: +4,8% gg Vq

*** 08:00 GB/Industrieproduktion Juli

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: -0,7% gg Vm

*** 08:00 GB/Handelsbilanz Juli

PROGNOSE: -11,3 Mrd GBP

zuvor: -12,0 Mrd GBP

*** 08:45 FR/Industrieproduktion Juli

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

*** 09:00 EU/Treffen der Eurogruppe (ca 11:30 PK)

sowie Informelle Tagung der Finanz- und

Wirtschaftsminister (bis 11.9.), Kranj

09:30 DE/Bundesrat, Sondersitzung zur Fluthilfe,

Berlin

*** 11:30 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an

Pressekonferenz nach Treffen der Eurogruppe

11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin

12:10 EU/EZB-Direktor Elderson, Rede bei Workshop

des Network for Greening the Financial System

und der Bank of England

*** 14:30 US/Erzeugerpreise August

PROGNOSE: +0,6% gg Vm

zuvor: +1,0% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +1,0% gg Vm

15:00 US/Qell Acquisition Corp, ao HV zur

Zusammenlegung des bereits börsennotierten

Spac mit dem deutschen Flugtaxi-Hersteller Lilium,

New York

- DE/CSU, Parteitag (bis 11.9.), Nürnberg

- EU/Ratingüberprüfung für Luxemburg (S&P);

Malta (S&P); Norwegen (S&P); Österreich (S&P);

Portugal (S&P)

