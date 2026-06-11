TAGESVORSCHAU/Freitag, 12. Juni
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*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Mai
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Mai
PROGNOSE: k. A. /+2,6% gg Vj
vorläufig: -0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj
zuvor: +0,6% gg Vm/+2,9% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: k. A. /+2,7% gg Vj
vorläufig: -0,1% gg Vm/+2,7% gg Vj
zuvor: +0,5% gg Vm/+2,9% gg Vj
*** 08:00 GB/BIP April
PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+1,2% gg Vj
*** 08:00 GB/Handelsbilanz April
*** 08:00 GB/Industrieproduktion April
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-0,1% gg Vj
zuvor: -0,2% gg Vm/+0,0% gg Vj
08:00 DE/Insolvenzen März
*** 11:00 DE/Deutsche Bundesbank, Gesamtwirtschaftliche Prognose
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Juni
zuvor: 44,8
*** 16:30 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede anlässlich der Verleihung der
Mitgliedschaft mit Podiumsdiskussion in der Légion d'Honneur,
anschließend Panel
- BE/Ecofin-Treffen
- US/Börsengang SpaceX
- RU/Börsenfeiertag: Russland
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/apo/mgo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
June 11, 2026 23:58 ET (03:58 GMT)