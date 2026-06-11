DAX24.210 +0,1%Est506.057 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9100 +1,2%Nas25.810 +2,5%Bitcoin54.975 +0,1%Euro1,1573 -0,1%Öl88,75 -0,4%Gold4.192 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Oracle 871460 Micron Technology 869020 SpaceX A42D4F Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 adidas A1EWWW BMW 519000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump sagt Iran-Angriffe ab: US-Börsen schließen stark -- DAX letztlich stabil -- EZB erhöht Leitzins erstmals seit 2023 -- Ölpreise fallen -- Oracle, OHB, Rheinmetall, Telekom, Infineon im Fokus
Top News
Das sind die größten Fehler, die man beim Aktienkauf machen kann Das sind die größten Fehler, die man beim Aktienkauf machen kann
PEPE-Coin: Das ist der Konkurrent von Dogecoin & Co. PEPE-Coin: Das ist der Konkurrent von Dogecoin & Co.
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TAGESVORSCHAU/Freitag, 12. Juni

12.06.26 05:57 Uhr

===

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Mai

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Mai

PROGNOSE: k. A. /+2,6% gg Vj

vorläufig: -0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+2,9% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: k. A. /+2,7% gg Vj

vorläufig: -0,1% gg Vm/+2,7% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/+2,9% gg Vj

*** 08:00 GB/BIP April

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+1,2% gg Vj

*** 08:00 GB/Handelsbilanz April

*** 08:00 GB/Industrieproduktion April

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-0,1% gg Vj

zuvor: -0,2% gg Vm/+0,0% gg Vj

08:00 DE/Insolvenzen März

*** 11:00 DE/Deutsche Bundesbank, Gesamtwirtschaftliche Prognose

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Juni

zuvor: 44,8

*** 16:30 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede anlässlich der Verleihung der

Mitgliedschaft mit Podiumsdiskussion in der Légion d'Honneur,

anschließend Panel

- BE/Ecofin-Treffen

- US/Börsengang SpaceX

- RU/Börsenfeiertag: Russland

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2026 23:58 ET (03:58 GMT)