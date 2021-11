TAGESVORSCHAU/Freitag, 12. November (vorläufige Fassung)

===

*** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 3Q

(10:00 Telefonkonferenz), Bonn

*** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 3Q, München

07:00 DE/Deutsche Wohnen SE, Ergebnis 3Q

(11:00 Telefonkonferenz), Berlin

07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 3Q

(09:00 virtuelles PG), Garching

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate, Oldenburg

07:00 LU/Stabilus SA, Jahresergebnis, Luxemburg

07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Ergebnis 1H, Genf

07:25 DE/Hapag-Lloyd AG, ausführliches Ergebnis 3Q, Hamburg

*** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate,

Salzgitter

07:40 DE/Aumann AG, Ergebnis 9 Monate, Beelen

*** 08:00 DE/Großhandelspreise Oktober

08:00 DE/Destatis, Insolvenzen August

*** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 3Q, London

08:00 FI/Fortum Oyj, Ergebnis 3Q, Espoo

08:10 DE/MBB SE, Ergebnis 9 Monate, Berlin

*** 09:00 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister zum

Haushalt, Brüssel

*** 09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 9 Monate

(10:00 Telefonkonferenz), Karlsruhe

09:15 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG),

Ergebnis 9 Monate, Stuttgart

10:30 DE/Bundesgesundheitsminister Spahn und

RKI-Präsident Wieler, PK zur "Corona-Lage", Berlin

*** 11:00 EU/Industrieproduktion September

Eurozone

PROGNOSE: -0,7% gg Vm/+4,1% gg Vj

zuvor: -1,6% gg Vm/+5,1% gg Vj

12:00 DE/Regierungs-PK, Berlin

*** 14:50 EU/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu

"The future of the EU fiscal governance framework"

15:00 FR/Bundeskanzlerin Merkel, Teilnahme an der

Libyen-Konferenz; 18:00 PK, Paris

*** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan

November (1. Umfrage)

PROGNOSE: 72,5

zuvor: 71,7

- DE/Nagarro SE, Ergebnis 3Q

- GB/Abschluss UN-Klimakonferenz - COP26;

15:00 PK von Bundesumweltministerin Schulze,

Glasgow

- EU/Ratingüberprüfungen für Island (S&P),

Lettland (Moody's), Niederlande (S&P), Portugal (Fitch)

