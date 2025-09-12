TAGESVORSCHAU/Freitag, 12. September (vorläufige Fassung)
===
*** 06:30 JP/Industrieproduktion Juli
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) August
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj
vorläufig: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj
vorläufig: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vm/+1,8% gg Vj
*** 08:00 GB/BIP Juli
PROGNOSE: +0,0% gg Vm/+1,5% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vm/+1,4% gg Vj
Drei-Monats-Rate
PROGNOSE: +0,2% gg Vq
zuvor: +0,3% gg Vq/+1,1% gg Vj
*** 08:00 GB/Handelsbilanz Juli
*** 08:00 GB/Industrieproduktion Juli
PROGNOSE: +0,0% gg Vm/+1,0% gg Vj
zuvor: +0,7% gg Vm/+0,2% gg Vj
*** 09:00 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Interview mit spanischem Radiosender
*** 10:15 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Bankenregulierung:
"So komplex wie nötig, so einfach wie möglich"
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) September
PROGNOSE: 58,1
zuvor: 58,2
*** EU/Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Treffen mit
Spitzenvertretern der Autobranche, Brüssel
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
September 11, 2025 09:00 ET (13:00 GMT)