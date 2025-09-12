DAX23.669 +0,2%ESt505.381 +0,4%Top 10 Crypto16,00 +1,3%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin96.805 -0,6%Euro1,1722 +0,2%Öl66,24 -2,0%Gold3.624 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Oracle 871460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Klarna A414N7 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX etwas fester -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- RENK, Opendoor, Rheinmetall, HENSOLDT, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Top News
Alibaba-Aktie reagiert positiv: Milliardenschwere Anleihe soll die Cloud-Infrastruktur stärken Alibaba-Aktie reagiert positiv: Milliardenschwere Anleihe soll die Cloud-Infrastruktur stärken
DAX auch nach EZB-Zinsentscheid volatil - Anleger unentschlossen - 100-Tage-Linie unterschritten DAX auch nach EZB-Zinsentscheid volatil - Anleger unentschlossen - 100-Tage-Linie unterschritten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TAGESVORSCHAU/Freitag, 12. September (vorläufige Fassung)

11.09.25 15:00 Uhr

===

*** 06:30 JP/Industrieproduktion Juli

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) August

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj

Wer­bung

vorläufig: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj

vorläufig: +0,1% gg Vm/+2,1% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+1,8% gg Vj

*** 08:00 GB/BIP Juli

PROGNOSE: +0,0% gg Vm/+1,5% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+1,4% gg Vj

Drei-Monats-Rate

PROGNOSE: +0,2% gg Vq

zuvor: +0,3% gg Vq/+1,1% gg Vj

Wer­bung

*** 08:00 GB/Handelsbilanz Juli

*** 08:00 GB/Industrieproduktion Juli

PROGNOSE: +0,0% gg Vm/+1,0% gg Vj

zuvor: +0,7% gg Vm/+0,2% gg Vj

*** 09:00 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Interview mit spanischem Radiosender

*** 10:15 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Bankenregulierung:

"So komplex wie nötig, so einfach wie möglich"

Wer­bung

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) September

PROGNOSE: 58,1

zuvor: 58,2

*** EU/Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Treffen mit

Spitzenvertretern der Autobranche, Brüssel

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2025 09:00 ET (13:00 GMT)