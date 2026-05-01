TAGESVORSCHAU/Freitag, 15. Mai
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*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen April
07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 1Q
*** 07:45 DE/Freenet AG, Ergebnis 1Q (10:00 Analysten- und Pressekonferenz)
11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q
14:00 DE/Biontech SE, HV
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Mai
PROGNOSE: +7,0
zuvor: +11,0
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung April
Industrieproduktion
PROGNOSE: +0,2% gg Vm
zuvor: -0,5% gg Vm
Kapazitätsauslastung
PROGNOSE: 75,8%
zuvor: 75,7%
- CN/US-Präsident Trump, Reise nach China (seit 14. Mai)
- Börsenfeiertag: Dänemark
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
May 15, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)