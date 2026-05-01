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TAGESVORSCHAU/Freitag, 15. Mai

15.05.26 05:59 Uhr

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*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen April

07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 1Q

*** 07:45 DE/Freenet AG, Ergebnis 1Q (10:00 Analysten- und Pressekonferenz)

11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q

14:00 DE/Biontech SE, HV

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Mai

PROGNOSE: +7,0

zuvor: +11,0

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung April

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: -0,5% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 75,8%

zuvor: 75,7%

- CN/US-Präsident Trump, Reise nach China (seit 14. Mai)

- Börsenfeiertag: Dänemark

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)