TAGESVORSCHAU/Freitag, 16. Oktober
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*** 04:30 TH/EZB-Ratsmitglied Nagel, Pressekonferenz bei Jahrestagung
von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank
(mit Bundesfinanzminister Klingbeil)
*** 05:30 TH/Fed-Chairman Warsh, Fireside Chat mit IWF-Chefin Georgieva
*** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Umsatz 3Q
08:00 DE/Baugenehmigungen August
*** 11:00 EU/Handelsbilanz August
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise September
Eurozone
PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,8% gg Vj
Vorabschätzung: +0,6% gg Vm/+3,8% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vm/+3,2% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
PROGNOSE: k.A. /+2,5% gg Vj
Vorabschätzung: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj
*** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 3Q
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise September
Importpreise
PROGNOSE: +0,8% gg Vm
zuvor: +0,7% gg Vm
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September
Industrieproduktion
PROGNOSE: +0,4% gg Vm
zuvor: 0,0% gg Vm
Kapazitätsauslastung
PROGNOSE: 76,5%
zuvor: 76,3%"
*** - BE/EU-Gipfel Abschluss (seit 15. Oktober),
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
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(END) Dow Jones Newswires
October 16, 2026 00:06 ET (04:06 GMT)