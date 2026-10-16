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TAGESVORSCHAU/Freitag, 16. Oktober

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*** 04:30 TH/EZB-Ratsmitglied Nagel, Pressekonferenz bei Jahrestagung

von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank

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(mit Bundesfinanzminister Klingbeil)

*** 05:30 TH/Fed-Chairman Warsh, Fireside Chat mit IWF-Chefin Georgieva

*** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Umsatz 3Q

08:00 DE/Baugenehmigungen August

*** 11:00 EU/Handelsbilanz August

*** 11:00 EU/Verbraucherpreise September

Eurozone

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+3,8% gg Vj

Vorabschätzung: +0,6% gg Vm/+3,8% gg Vj

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zuvor: +0,4% gg Vm/+3,2% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: k.A. /+2,5% gg Vj

Vorabschätzung: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj

*** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 3Q

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise September

Importpreise

PROGNOSE: +0,8% gg Vm

zuvor: +0,7% gg Vm

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*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 76,5%

zuvor: 76,3%"

*** - BE/EU-Gipfel Abschluss (seit 15. Oktober),

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2026 00:06 ET (04:06 GMT)

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