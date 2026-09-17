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TAGESVORSCHAU/Freitag, 18. September 2026 (vorläufige Fassung)

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*** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit August

Verbraucherpreise ex Nahrung

PROGNOSE: k.A.

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zuvor: +1,8% gg Vj

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise August

PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+4,3% gg Vj

zuvor: +1,1% gg Vm/+3,0% gg Vj

*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz August

PROGNOSE: k.A.

zuvor: -0,5% gg Vm/+1,6% gg Vj

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Juni

*** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse der Konsumentenumfrage August

12:30 EI/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Pk nach informellen

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Treffen von Eurogruppe und Ecofin

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung August

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 76,4%

zuvor: 76,3%

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren August

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

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*** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

- BE/Treffen der Eurogruppe

- EU/Eurex: Großer Verfalltermin

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kla/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

September 17, 2026 08:11 ET (12:11 GMT)

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