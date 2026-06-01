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TAGESVORSCHAU/Freitag, 19. Juni (vorläufige Fassung)

18.06.26 16:01 Uhr

===

*** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Mai

PROGNOSE: +1,4% gg Vj

zuvor: +1,4% gg Vj

07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Mai

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,2% gg Vj

zuvor: +1,2% gg Vm/+1,7% gg Vj

*** 09:00 FR/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Natixis-Konferenz

- IT/Unicredit, Veröffentlichung erster Ergebnisse des

Übernahmeangebots für die Commerzbank

- BE/EU-Gipfel

- EU/Eurex: Großer Verfalltermin

- Börsenfeiertag: China, Finnland, Hongkong, Schweden, USA

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 18, 2026 10:02 ET (14:02 GMT)