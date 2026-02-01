TAGESVORSCHAU/Freitag, 20. Februar (vorläufige Fassung)

===

*** 00:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Januar

Kernverbraucherpreise ex Nahrung

PROGNOSE: +2,0% gg Vj

zuvor: +2,4% gg Vj

*** 01:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede anlässlich der Zuerkennung des

Wolfgang Friedmann Memorial Award 2026

*** 07:20 FR/Air Liquide SA, Jahresergebnis

*** 07:30 FR/Danone SA, Jahresergebnis

*** 08:00 GB/Anglo American plc, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Januar

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-2,1% gg Vj

zuvor: -0,2% gg Vm/-2,5% gg Vj

*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Januar

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+2,5% gg Vj

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: 49,0

zuvor: 48,4

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 49,6

zuvor: 49,1

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: 51,1

zuvor: 51,2

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: 52,5

zuvor: 52,4

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 52,3

zuvor: 52,1

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: 49,5

zuvor: 49,1

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: 52,0

zuvor: 51,6

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: 50,0

zuvor: 49,5

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 51,5

zuvor: 51,3

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: 53,7

zuvor: 54,0

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: 51,7

zuvor: 51,8

*** 11:00 EU/EZB, Tariflohnindikator

*** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

annualisiert

PROGNOSE: +2,5% gg Vq

3. Quartal: +4,4% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +2,7% gg Vq

3. Quartal: +3,8% gg Vq

*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Dezember

Ausgaben / Einkommen

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,2% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm/+0,3% gg Vm

PCE-Preisindex / Gesamtrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,0% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: 53,0

zuvor: 52,7

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: 53,0

zuvor: 52,4

*** 15:45 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, Diskussion mit Chefredakteur

des Birmingham Business Journal

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Februar

PROGNOSE: 57,3

1. Umfrage: 57,3

zuvor: 56,4

*** 16:00 US/Neubauverkäufe November/Dezember

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

*** 21:30 US/St.-Louis-Fed-Präsdeint Musalem, Interview auf Fox News

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe der

Referenzsätze für Bankkredite (LPR)

- CY/Abschluss des informellen Treffens der

EU-Handelsminister (seit 19. Februar)

- Börsenfeiertag: China

===

