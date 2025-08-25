DAX24.209 -0,3%ESt505.447 -0,5%Top 10 Crypto15,82 -2,3%Dow44.749 -0,4%Nas21.117 -0,3%Bitcoin97.305 -0,8%Euro1,1646 ±-0,0%Öl66,97 -0,1%Gold3.347 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen: DAX leichter -- US-Börsen schwächer erwartet -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Walmart-Aktie trotz Umsatzplus im Minus - Prognose angehoben Walmart-Aktie trotz Umsatzplus im Minus - Prognose angehoben
Augen auf Notenbanker-Treffen: DAX etwas schwächer - kein klarer Trend erkennbar Augen auf Notenbanker-Treffen: DAX etwas schwächer - kein klarer Trend erkennbar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!

TAGESVORSCHAU/Freitag, 22. August (vorläufige Fassung)

21.08.25 15:26 Uhr

===

*** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q

kalender- und saisonbereinigt gg Vq

PROGNOSE: -0,1% gg Vq

Wer­bung

1. Veröff.: -0,1% gg Vq

1. Quartal. +0,3% gg Vq

kalenderbereinigt gg Vj

PROGNOSE: +0,4% gg Vj

1. Veröff.: +0,4% gg Vj

1. Quartal. +0,3% gg Vj

*** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates)

1. und 2. Quartal

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex August

PROGNOSE: 96

zuvor: 96

*** 11:00 EU/EZB, Tariflohnindikator

Wer­bung

*** 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Rede geldpolitischem Symposium in Jackson Hole

zu Konjunkturausblick und geldpolitischem Handlungsrahmen

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

Wer­bung

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2025 09:26 ET (13:26 GMT)