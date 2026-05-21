SPI-Titel Phoenix Mecano-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Phoenix Mecano Aktionären eine Freude
Hang Seng-Papier CK Hutchison-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet CK Hutchison Aktionären eine Freude
TAGESVORSCHAU/Freitag, 22. Mai

22.05.26 06:13 Uhr

===

*** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit April

PROGNOSE: +1,7% gg Vj

zuvor: +1,8% gg Vj

*** 02:15 SG/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede zur Eröffnung des

2026 Asian Monetary Policy Forum

05:00 HK/Lenovo Group Ltd, Jahresergebnis

07:00 CH/Julius Bär Group AG, Ergebnis 4 Monate

*** 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Jahresergebnis

(09:30 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q

kalender- und saisonbereinigt gg Vq

PROGNOSE: +0,3% gg Vq

1. Veröff.: +0,3% gg Vq

4.Quartal: +0,2% gg Vq

kalenderbereinigt gg Vj

PROGNOSE: +0,3% gg Vj

1. Veröff.: +0,3% gg Vj

4.Quartal: +0,4% gg Vj

*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator Juni

PROGNOSE: -34,0

zuvor: -33,3

*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz April

08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz März

08:00 DE/Insolvenzen Februar

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Mai

PROGNOSE: 94

zuvor: 94

09:55 MX/Präsidentin der EU Kommission, von der Leyen, und Präsident des

Europäischen Rates, Costa, treffen die mexikanische Präsidentin,

Sheinbaum, beim EU-Mexiko Gipfeltreffen

*** 10:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, HV

*** 10:00 DE/Hensoldt AG, HV

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Mai

PROGNOSE: 84,1

zuvor: 84,4

Lagebeurteilung

PROGNOSE: 85,0

zuvor: 85,4

Geschäftserwartungen

PROGNOSE: 83,8

zuvor: 83,3

11:00 DE/Dürr AG, HV

*** 12:00 FR/Arbeitslosenquote März

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 7,7%

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren April

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Mai

PROGNOSE: 48,2

1. Umfrage: 48,2

zuvor: 49,8

16:00 DE/Fed-Gouverneur Waller, Gastvortrag an Frankfurt School of Finance &

Management: "Outlook for the U.S. Economy and Monetary Policy"

- CY/Beginn des informellen ECOFIN Meeting der EU Finanzminister

(bis 23.5.)

- DE/Baufertigstellungen von Wohnungen (einschließlich Bauüberhang)

GJ 2025

- EU/Treffen der Eurogruppe

- US/Präsident Trump, Vereidigung von Kevin Warsh zum neuen

Fed-Vorsitzenden

- Verkürzter US-Anleihehandel

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2026 00:14 ET (04:14 GMT)