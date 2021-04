TAGESVORSCHAU/Freitag, 23. April (vorläufige Fassung)

===

*** 06:30 CH/Lafargeholcim Ltd, Ergebnis 1Q, Jona

*** 07:00 DE/Daimler AG, ausführliches Ergebnis 1Q

(08:00 Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren;

09:10 Presse-Telefonkonferenz), Stuttgart

*** 07:00 DE/Software AG, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz),

Darmstadt

*** 07:20 FR/Air Liquide SA, Umsatz 1Q, Paris

*** 08:00 EU/Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen

Antrieben 1Q

08:00 DE/Destatis, Auftragseingang Bauhauptgewerbe Februar

09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April

(1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 44,1

zuvor: 48,2

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April

(1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 59,0

zuvor: 59,3

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April

(1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 50,8

zuvor: 51,5

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April

(1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 65,8

zuvor: 66,6

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe

Eurozone April (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 49,0

zuvor: 49,6

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone

April (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 62,0

zuvor: 62,5

Einkaufsmanagerindex gesamt

PROGNOSE: 52,9

zuvor: 53,2

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional

Forecasters" 2Q

*** 10:00 DE/Wirecard-Untersuchungsausschuss, Befragung von

Bundeskanzlerin Merkel, Berlin

*** 10:00 DE/Bundesgesundheitsminister Spahn, PK zur Corona-Lage,

Berlin

*** 10:00 DE/Merck KGaA, Online-HV

10:00 DE/Schaeffler AG, Online-HV

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe April

(1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 60,0

zuvor: 56,3

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe April

(1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 59,0

zuvor: 58,9

*** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 4Q

11:00 EU/Öffentliches Defizit 4Q

11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin

12:30 RU/Russische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des

geldpolitischen Rats

*** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 1Q, New York

*** 13:00 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 1Q,

Morris Township

13:30 DE/Bundesumweltministerin Schulze, PK (virtuell) im

Anschluss an die Umweltministerkonferenz von Bund und

Ländern

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit April

(1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 61,0

zuvor: 60,4

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit

April (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 60,5

zuvor: 59,1

*** 16:00 US/Neubauverkäufe März

PROGNOSE: +14,6% gg Vm

zuvor: -18,2% gg Vm

16:35 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme (per Livestream) an

Panel zu "A Global Tipping Point: The Power of Global

Capital Markets in the Fight Against Climate Change"

- US/Abschluss globaler Online-Klimagipfel (seit 22.4.)

auf Einladung von US-Präsident Biden

- EU/Ratingüberprüfungen für Großbritannien (S&P),

Italien (S&P), Griechenland (S&P), EFSF (S&P),

Finnland (Fitch), Niederlande (Fitch)

