TAGESVORSCHAU/Freitag, 23. Februar (vorläufige Fassung)

*** 01:35 US/Fed-Gouverneur Waller, Rede bei

Finding Forward: U.S. Economy event

*** 07:00 DE/Allianz SE, Jahresergebnis (11:00 PK; 14:30 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/BASF SE, ausführliches Jahresergebnis

(12:00 BI-PK; 09:30 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

*** 07:30 DE/Hensoldt AG, vorläufiges Jahresergebnis

*** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q

kalender- und saisonbereinigt gg Vq

PROGNOSE: -0,3% gg Vq

1. Veröff.: -0,3% gg Vq

3. Quartal: 0,0% gg Vq

kalenderbereinigt gg Vj

PROGNOSE: -0,2% gg Vj

1. Veröff.: -0,2% gg Vj

3. Quartal: -0,3% gg Vj

*** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates) 2023

08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Dezember

08:00 DE/Frühindikator Außenhandel zu Exporten in

Nicht-EU-Staaten Januar

09:00 DE/Bundestag Plenum, Berlin

*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Februar

PROGNOSE: 85,5

zuvor: 85,2

Lagebeurteilung

PROGNOSE: 86,8

zuvor: 87,0

Geschäftserwartungen

PROGNOSE: 84,0

zuvor: 83,5

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Januar

*** 10:00 DE/Infineon Technologies AG, HV

*** 10:20 IT/EZB-Direktorin Schnabel, Rede zu

"Has the fight against inflation been

(14:00 Teilnahme an Panel)

*** 11:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Pressekonferenz zur

Vorstellung des Bundesbank-Geschäftsberichts für 2023

11:30 DE/Regierungs-PK

*** 14:00 IT/EZB-Direktorin Schnabel, Rede im Forum Analyses

*** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Februar

PROGNOSE: -16,6 Punkte

zuvor: -16,4 Punkte

- BE/Bundesfinanzminister Lindner, Teilnahme an

informellem Finanzministertreffen, Gent

- Börsenfeiertag Japan, Russland

