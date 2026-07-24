TAGESVORSCHAU/Freitag, 24. Juli

24.07.26 06:00 Uhr

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*** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Juni

Kernverbraucherpreise ex Nahrung

PROGNOSE: +1,6% gg Vj

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zuvor: +1,4% gg Vj

*** 07:00 DE/Atoss Software SE, Ergebnis 2Q (09:30 Earnings-Call)

*** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 1H (09:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator August

PROGNOSE: -28,1

zuvor: -29,2

08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz Mai

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 48,0

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zuvor: 46,8

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 47,8

zuvor: 47,2

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 51,1

zuvor: 51,2

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 49,1

zuvor: 48,6

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

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PROGNOSE: 49,7

zuvor: 49,5

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 50,5

zuvor: 50,3

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 50,0

zuvor: 49,4

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 51,5

zuvor: 51,4

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 50,2

zuvor: 50,0

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Unternehmensumfrage

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse des Survey of Professional Forecasters

10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 49,4

zuvor: 48,8

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 52,2

zuvor: 52,5

*** 12:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 2Q

*** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 2Q

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 51,5

zuvor: 51,2

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 54,4

zuvor: 53,3

*** 16:00 US/Neubauverkäufe Juni

PROGNOSE: +4,5% gg Vm

zuvor: -7,3% gg Vm

*** 17:30 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Diskussion bei MacGill

Summer School 2026

- US/Globaler Zusatzzoll von 10% läuft aus

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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July 24, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)