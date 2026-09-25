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TAGESVORSCHAU/Freitag, 25. September

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*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator Oktober

PROGNOSE: -27,2

zuvor: -26,6

08:00 DE/Auftragseingang und Umsatz im Bauhauptgewerbe

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*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe August

Geldmenge M3

PROGNOSE: +3,5% gg Vj

zuvor: +3,4% gg Vj

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter August

PROGNOSE: -0,3% gg Vm

zuvor: +1,1% gg Vm

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) September

PROGNOSE: 47,8

vorläufig: 1. Umfrage: 47,8

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zuvor: 51,7

*** 20:00 US/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei Konferenz der

Cleveland Fed und der EZB

- KR/Börsenfeiertag: Korea

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

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- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/hab/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 25, 2026 00:06 ET (04:06 GMT)

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