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TAGESVORSCHAU/Freitag, 26. Juni

26.06.26 06:00 Uhr

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00:30 US/Chicago-Fed-Präsident Golsbee, Rede bei Chicago Council on

Global Affairs

*** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Juni

Verbraucherpreise ex Nahrung

PROHNOSE: +1,6% gg Vj

zuvor: +1,3% gg Vj

10:00 DE/Dermapharm Holding SE, HV

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Mai

*** 14:30 US/Index der Frühindikatoren Mai

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Juni

PROGNOSE: 49,0

zuvor: 44,8

- GB/Easyjet plc, letzter Tag für formelles Übernahmeangebot von

Castlelake

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/mgo/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 26, 2026 00:01 ET (04:01 GMT)