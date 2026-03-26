TAGESVORSCHAU/Freitag, 27. März (vorläufige Fassung)

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00:10 US/Fed-Gouverneur Barr, Rede bei Event "Conversation with

Governor Michael S. Barr"

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*** 07:30 DE/Jungheinrich AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK und Analystenkonferenz)

*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz Februar

PROGNOSE: -0,8% gg Vm

zuvor: +1,8% gg Vm

08:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Jahresergebnis

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) März

HVPI

PROGNOSE: +3,2% gg Vj

zuvor: +2,5% gg Vj

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*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage

*** 11:00 DE/Deutsche Bahn AG, Bilanzpressekonferenz

14:30 BE/Treffen der Eurogruppe,

*** 15:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) März

PROGNOSE: 54,0

1. Umfrage: 55,5

zuvor: 56,6

*** 17:00 CH/EZB-Direktorin Schnabel, Vorlesung an der Universität Zürich

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*** - US/Fed-Gouverneur Waller, Teilnahme an Federal Reserve Bank of

Dallas Global Perspectives Event

- Treffen der Eurogruppe

- GB/Sitzung des Ausschusses für Finanzpolitik mit

Bank of England Gouverneur, Bailey

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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March 26, 2026 11:15 ET (15:15 GMT)