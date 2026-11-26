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*** 00:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio November

Verbraucherpreise ohne Nahrungsmittel

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PROGNOSE: +3,0% gg Vj

zuvor: +2,6% gg Vj

*** 08:45 FR/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q

*** 08:45 FR/Privater Verbrauch Oktober

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/-0,4% gg Vj

zuvor: -0,5% gg Vm/-0,4% gg Vj

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) November

PROGNOSE: +3,2% gg Vj

zuvor: +3,4% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +3,6% gg Vj

zuvor: +3,7% gg Vj

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*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) November

HVPI

PROGNOSE: +4,8% gg Vj

zuvor: +4,9% gg Vj

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten November

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

PROGNOSE: +6.000 gg Vm

zuvor: +4.000 gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 6,4%

zuvor: 6,4%

*** 10:00 DE/Rheinmetall AG, Fortsetzung Kapitalmarkttag (seit 26.11.)

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*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung November

Wirtschaftsstimmung Eurozone

PROGNOSE: 97,2

zuvor: 96,9

Industrievertrauen Eurozone

PROGNOSE: -3,2

zuvor: -3,4

Verbrauchervertrauen Eurozone

PROGNOSE: -16,9

Vorabschätzung: -16,9

zuvor: -17,9

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone November

*** 13:50 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Eröffnung der Veranstaltung "Euro20+"

14:00 Gespräch mit Jan-Christian Dressen (Vorstandsvorsitzender FC Bayern München)

*** 15:15 DE/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Townhall bei

"Euro20+"-Event der Bundesbank

- EU/Europäischer Rat, Sondersitzung endet (seit 26. November)

- US/Verkürzter US-Aktien- und Anleihehandel

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2026 09:11 ET (14:11 GMT)