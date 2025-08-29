TAGESVORSCHAU/Freitag, 29. August (vorläufige Fassung)
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Juli
saisonbereinigt real
PROGNOSE: -0,5% gg Vm
zuvor: +0,8% gg Vm
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Juli
Importpreise
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 0,0% gg Vm/-1,4% gg Vj
08:00 DE/Erwerbstätigkeit Juli
08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 2Q
08:00 DE/Tarifindex (Entwicklung der Tarifverdienste) 2Q
*** 08:45 FR/Privater Verbrauch Juli
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +0,6% gg Vm/+0,9% gg Vj
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) August
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +0,2% gg Vm/+1,0% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +0,3% gg Vm/+0,9% gg Vj
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) August
HVPI
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +2,7% gg Vj
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten August
Arbeitslosenzahl saisonbereinigt
PROGNOSE: +10.000 gg Vm
zuvor: +2.000 gg Vm
Arbeitslosenquote saisonbereinigt
PROGNOSE: 6,4%
zuvor: 6,3%
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen
und Hessen
*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) August
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +0,4% gg Vm/+1,7%gg Vj
11:00 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Cursos Europeos de Verano in
Pamplona
11:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 1Q
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) August
PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+2,1%
zuvor: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,0% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vm/+1,8% gg Vj
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli
Ausgaben / Einkommen
PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+0,4% gg Vm
zuvor: +0,3% gg Vm/+0,3% gg Vm
PCE-Preisindex / Gesamtrate
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj
PCE-Preisindex / Kernrate
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago August
PROGNOSE: 47,3
zuvor: 47,1
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) August
PROGNOSE: 58,6
1. Umfrage: 58,6
zuvor: 61,7
