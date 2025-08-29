DAX24.082 +0,2%ESt505.408 +0,3%Top 10 Crypto16,11 +0,7%Dow45.519 -0,1%Nas21.662 +0,3%Bitcoin97.160 +1,8%Euro1,1665 +0,2%Öl67,85 +0,1%Gold3.405 +0,2%
TAGESVORSCHAU/Freitag, 29. August (vorläufige Fassung)

28.08.25 15:17 Uhr

===

*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Juli

saisonbereinigt real

PROGNOSE: -0,5% gg Vm

zuvor: +0,8% gg Vm

*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Juli

Importpreise

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 0,0% gg Vm/-1,4% gg Vj

08:00 DE/Erwerbstätigkeit Juli

08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 2Q

08:00 DE/Tarifindex (Entwicklung der Tarifverdienste) 2Q

*** 08:45 FR/Privater Verbrauch Juli

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,6% gg Vm/+0,9% gg Vj

*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) August

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,2% gg Vm/+1,0% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,3% gg Vm/+0,9% gg Vj

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) August

HVPI

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +2,7% gg Vj

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten August

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

PROGNOSE: +10.000 gg Vm

zuvor: +2.000 gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 6,4%

zuvor: 6,3%

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen

und Hessen

*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) August

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,4% gg Vm/+1,7%gg Vj

11:00 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Cursos Europeos de Verano in

Pamplona

11:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 1Q

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) August

PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+2,1%

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,0% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,0% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+1,8% gg Vj

*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli

Ausgaben / Einkommen

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+0,4% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm/+0,3% gg Vm

PCE-Preisindex / Gesamtrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj

*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago August

PROGNOSE: 47,3

zuvor: 47,1

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) August

PROGNOSE: 58,6

1. Umfrage: 58,6

zuvor: 61,7

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

