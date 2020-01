TAGESVORSCHAU/Freitag, 3. Januar

GO

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Stecken Sie nicht den Sand in den Kopf, sondern kaufen Sie die richtigen Aktien. Erfahren Sie im aktuellen Anlegermagazin mehr über attraktive Qualitätsaktien und zyklische Aktien

Heute im Fokus

DAX beginnt neues Jahr stark -- Wall Street markiert weitere Rekorde -- Bitcoin fällt -- Neue Risikofreude treibt Commerzbank und Deutsche Bank an -- Wirecard im Fokus

Trump will Handelsabkommen mit China unterzeichnen. ams bekommt 59,9 Prozent der OSRAM-Aktien angedient. Erwerbstätigkeit in Deutschland steigt 2019 auf Rekordwert. Anleger fragen verstärkt Gold bei Deutscher Börse nach. CSU will Sparer entlasten - auch Aktionäre betroffen. Lufthansa nur im Mittelfeld: Experten erklären Emirates zur sichersten Fluglinie der Welt.